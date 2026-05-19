Tối 19/5, tại Nhà hát Âu Cơ, chương trình nghệ thuật Sáng mãi tên Người do báo Văn hoá tổ chức đã diễn ra trong không khí trang trọng và xúc động nhân kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).

Ngay từ những phút mở màn, không gian Nhà hát Âu Cơ như lắng lại với mashup Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng và Bác Hồ một tình yêu bao la do tốp ca thiếu nhi cùng các nghệ sĩ trình diễn.

Phần đầu chương trình mang chủ đề Người đi tìm hình của nước, tái hiện chặng đường tuổi trẻ của chàng trai Nguyễn Tất Thành với khát vọng cháy bỏng tìm đường cứu nước.

Tiến sĩ, NSƯT Tân Nhàn thể hiện ca khúc Từ làng Sen với giọng hát đằm thắm, mộc mạc, gợi lên hình ảnh quê hương xứ Nghệ bình dị - nơi nuôi dưỡng tâm hồn và nhân cách của Người.

Tiếp đó, ca sĩ Anh Thơ cất lên Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác đầy da diết. Trong tiết mục Dấu chân phía trước, NSƯT Phương Nga và dàn hợp xướng thể hiện hào sảng, khắc họa bước chân bền bỉ của người thanh niên Nguyễn Tất Thành trên hành trình đi tìm ánh sáng cho dân tộc.

Ca sĩ Quang Hà mang đến Khát vọng với giọng ca đầy nội lực, chuyển tải ý chí và niềm tin son sắt của cả một dân tộc vào ngày mai độc lập.

Ca khúc Đường chúng ta đi do NSND Quốc Hưng cùng dàn hợp xướng thể hiện đã đẩy cảm xúc chương trình lên cao trào, khơi dậy niềm tự hào về con đường mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn.

Ở phần hai với chủ đề Từ trong đêm tối, hình tượng Hồ Chí Minh hiện lên như ngọn đuốc soi đường cho dân tộc Việt Nam trong những năm tháng gian khó.

Mashup Lá cờ Đảng và Đảng là cuộc sống của tôi được nhóm Thiên Thanh thể hiện sâu lắng, kết nối hình ảnh Đảng quang vinh với Bác Hồ kính yêu bằng chất liệu dân ca giàu cảm xúc.

Ca sĩ Thu Hằng mang đến Lời Bác dặn trước lúc đi xa với sự trang nghiêm, xúc động. Bài ca Hồ Chí Minh do Ewan MacColl sáng tác qua tiếng hát của Nguyễn Trần Trung Quân đã tạo nên điểm nhấn độc đáo.

Phần cuối chương trình mang chủ đề Việt Nam khúc ghi lời Người, khắc họa một đất nước hòa bình, phát triển, vững bước trên con đường mà Bác đã chọn.

Ca sĩ Hoàng Bách với giọng hát nồng nàn, giàu cảm xúc đã trình bày Yêu núi đồi Việt Nam, mở ra bức tranh hùng vĩ về non sông gấm vóc. Khép lại chương trình là ca khúc Đất nước vươn mình qua phần trình diễn của NSND Quốc Hưng, Thu Hằng cùng dàn nghệ sĩ.

