Tuy nhiên theo thông tin từ một vài đồng nghiệp, NSND Quốc Khánh phát hiện ung thư phổi cách đây vài tháng. Nam nghệ sĩ không có biểu hiện cụ thể, chỉ khi khám sức khỏe thì phát hiện ra bệnh.

NSND Quốc Khánh.

Sinh năm 1962 tại Hà Nội, NSND Quốc Khánh gắn bó với sân khấu và điện ảnh Việt Nam hơn 40 năm. Sau khi nghỉ hưu tại Nhà hát Kịch Việt Nam, nghệ sĩ gần như không tham gia chương trình nào ngoài Táo Quân.

Vai diễn Ngọc Hoàng của NSND Quốc Khánh đã đi sâu vào lòng khán giả qua mỗi mùa Táo Quân. Anh cũng là người duy nhất gắn bó với Táo Quân xuyên suốt hơn 20 năm kể từ 2004. Ngay cả năm 2024, khi dàn Táo có sự thay đổi mạnh mẽ với nhiều gương mặt trẻ, Quốc Khánh vẫn một mình ở lại dù đã nghỉ hưu, giữ vai trò cầm cân nảy mực nơi Thiên đình.

Khác hẳn hình ảnh Ngọc Hoàng quyền lực trên sân khấu, ngoài đời NSND Quốc Khánh chọn cuộc sống giản dị, kín tiếng. Trong một lần trò chuyện với VietNamNet, NSND Quốc Khánh cho biết có thói quen hút thuốc lá mỗi ngày và đây là nhược điểm xấu anh rất muốn từ bỏ.

Nhiều năm qua, NSND Quốc Khánh sống một mình trong căn phòng nhỏ giữa lòng Thủ đô. Anh tự nhận mình là một nghệ sĩ bình dân, thích ăn mặc đơn giản, không dùng đồ hiệu và kín tiếng trước truyền thông. Quốc Khánh không sử dụng mạng xã hội và luôn đứng ngoài những ồn ào của giới giải trí.

Ngọc Linh