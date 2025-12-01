Khán giả bức xúc vì show đột ngột hủy vào phút chót

Việc chương trình ca nhạc Về đây bốn cánh chim trời bất ngờ thông báo hoãn khi khán giả đã có mặt đông đủ tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội) tối 28/12 khiến nhiều người không khỏi bức xúc, thất vọng.

Trên mạng xã hội, hàng loạt khán giả chia sẻ trải nghiệm “chưa từng gặp” khi đi xem một liveshow được quảng bá quy mô, quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi.

Bà Thu Hà - đại diện BTC thông báo hoãn show khi khán giả đã đến khá đông ở sân khấu (Video: Quoc Hung Cao)

Khán giả Quoc Hung Cao cho biết anh đã mua vé từ 2 tuần trước với mong muốn đưa người thân đi thưởng thức một đêm nhạc “sang chảnh”, vinh danh 4 nhạc sĩ lớn của nền âm nhạc Việt Nam.

Theo anh, mọi khâu từ check-in, soát vé đến ổn định chỗ ngồi đều đã hoàn tất thì ban tổ chức bất ngờ bước ra thông báo hủy show.

“Vé đã bấm, người đã vào, nhưng nhạc thì không có. Cả khán phòng gần như chết lặng”, khán giả Quoc Hung Cao viết.

Nhiều khán giả khác cũng rơi vào tình cảnh tương tự. Theo anh Anh Pham, phần lớn người đến xem chương trình là khán giả trung niên, cao tuổi - những người yêu nhạc Trịnh, nhạc Văn Cao, Phạm Duy, Trần Tiến.

Thậm chí, có những đoàn khán giả từ Hải Phòng, Nam Định, Bắc Ninh hoặc bay từ TPHCM ra Hà Nội chỉ để theo dõi đêm nhạc.

Khán giả có mặt trong sân khấu, bày tỏ bức xúc vì show hoãn đột ngột. Ảnh: Vananh Dang

“Ngồi chờ đến hơn 20h30 BTC thông báo hoãn show mà không chốt ngày diễn lại. Từ bé đến giờ tôi mới gặp chuyện như vậy”, Anh Phạm chia sẻ.

Chị Dieu Hai Au cho biết chương trình đã nhiều lần thay đổi thông tin ngay trong ngày diễn ra. Trước giờ diễn khoảng 2 tiếng, BTC thông báo hủy sau đó lại thông báo chương trình vẫn diễn ra như kế hoạch.

“Thật đáng tiếc, bởi đây là chương trình mà vợ chồng tôi mong chờ. Chỉ mong một ngày gần nhất có thể được thưởng thức trọn vẹn đêm nhạc đúng như lời hẹn ban đầu”, chị bày tỏ.

Nghệ sĩ sốc và buồn vì 'lần đầu gặp phải trong đời đi hát'

Ca sĩ Tấn Minh tiếc vì đêm nhạc anh kỳ vọng bị hủy đột ngột. Diva Hồng Nhung cũng lên máy bay về lại TPHCM lúc 18h ngày 28/12.

Trao đổi với VietNamNet, NSND Tấn Minh cho biết buồn và sốc vì sự việc xảy ra đột ngột. Theo anh, đây là chương trình được đầu tư bài bản, chuyên nghiệp, quy tụ các nghệ sĩ giỏi nghề và nổi tiếng.

Từ khi nhận lời góp mặt, anh và các nghệ sĩ đều hân hoan, nỗ lực với mong muốn góp phần tri ân 4 nhạc sĩ tên tuổi - những người đã góp phần gây dựng giá trị tốt đẹp cho nền âm nhạc Việt đương đại.

"Tôi thậm chí không hay biết gì về vụ ồn ào đã đến tận nơi và chuẩn bị mọi thứ cần thiết, từ tinh thần, trang phục... Khi vừa vào bên trong mới nghe thông tin dừng show. Đến tận phút cuối, tôi vẫn trông ngóng, mong được hát cho mọi người nghe...", anh nói.

NSND Tấn Minh cũng kể từng làm việc với công ty Ngọc Việt - đơn vị sản xuất vài lần trước đó và không có điều gì tiêu cực hay khuất tất.

Đầu tháng 11, anh còn tham gia show của nhạc sĩ Dương Thụ quy tụ diva Thanh Lam, ca sĩ Bằng Kiều, Khánh Linh... và thấy rõ sự nỗ lực, chỉn chu của BTC. Do đó, anh thấy buồn khi show hôm nay lại "bể", ảnh hưởng đến nhiều người.

Dù thất vọng, Tấn Minh mong BTC có thể khắc phục được khó khăn trước mắt và đưa chương trình trở lại vào 1 ngày không xa.

Ca sĩ Phạm Thu Hà - 1 trong những khách mời trong show cho biết cô và nhiều đồng nghiệp luôn đặt trách nhiệm với khán giả và chương trình lên hàng đầu.

Cô kể diva Hồng Nhung, vợ chồng nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn từ TPHCM bay ra Hà Nội, trong khi diva Hà Trần, ca sĩ Thanh Thụy cũng đáp máy bay từ Mỹ về... Tất cả đều chuẩn bị tươm tất mọi thứ để góp mặt vào show nhưng thực tế đã không thể thực hiện được.

Phạm Thu Hà, Lê Hiếu bức xúc vì thái độ làm việc thiếu chuyên nghiệp của ban tổ chức show.

Theo đúng lịch sáng 28/12, Phạm Thu Hà đến để tổng duyệt thì không thấy các nhạc công và 1 số nghệ sĩ ở sân khấu. Lý do chính khiến họ "đình công", không tham gia vì đơn vị tổ chức không thanh toán như đúng thỏa thuận trong hợp đồng.

"Đến thời điểm này hơn chục năm tôi làm nghề, chưa có show nào lộn xộn như chương trình này về tất cả các khâu. Khi các bạn không làm đúng hợp đồng, các nghệ sĩ không thể tham gia được là điều hiển nhiên", cô nói.

Điều khiến Phạm Thu Hà bức xúc nhất là sát giờ diễn BTC vẫn không thông báo hoãn show. "Tại sao không thông báo với khán giả, đơn vị tổ chức muốn gì? Bạn không muốn trả lại tiền khán giả hay muốn đổ lỗi cho nghệ sĩ?", ca sĩ nêu quan điểm.

Phạm Thu Hà chờ câu trả lời chính thức từ đơn vị tổ chức và mong có hướng giải quyết ổn thỏa, công bằng và phù hợp cho các nghệ sĩ như cô và ê-kíp chương trình.

Ca sĩ Lê Hiếu cũng bày tỏ tiếc nuối vì lỡ hẹn chương trình. Trước đó, nam ca sĩ cùng các anh em ban nhạc, nghệ sĩ, ê-kíp âm thanh, ánh sáng, đạo diễn âm nhạc đều luyện tập nghiêm túc và đầy đủ.

Tuy nhiên, anh cho biết sau nhiều nỗ lực trao đổi đến sát giờ show, chương trình đã thay đổi thông báo hủy.

"Tôi rất tiếc vì sự việc này có thể gây ảnh hưởng đến lịch trình, kế hoạch cũng như sự mong đợi của quý khán giả và những người đã theo dõi chương trình", Lê Hiếu cho hay.

