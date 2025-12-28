Concert Về đây bốn cánh chim trời do Công ty Ngọc Việt Corporation sản xuất dự kiến diễn ra tối 28/12 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội. Đêm nhạc có sự góp mặt của các diva Hồng Nhung, Hà Trần, Bằng Kiều, Tấn Minh, Đoan Trang, Lê Hiếu, Phạm Thu Hà, Vũ Thắng Lợi, Lâm Bảo Ngọc, Thanh Thuỵ, saxophone Trần Mạnh Tuấn, violist Trịnh Minh Hiền và nhạc sĩ Trần Tiến.

Diva Hà Trần, nhạc sĩ Trần Tiến và Hoài Sa trong buổi họp báo chương trình hồi tháng 10 tại TPHCM.

Ban tổ chức từng tổ chức họp báo thông tin về đêm nhạc hồi tháng 10 tại TPHCM. Nhạc sĩ Trần Tiến cùng diva Hà Trần, nhạc sĩ Hoài Sa cũng góp mặt trong buổi gặp gỡ truyền thông.

Tuy nhiên, sáng 28/12, bà Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Việt Education, đơn vị tổ chức show - thông báo ngừng show với lý do thiếu chi phí, cần thêm thời gian bán vé và thay đổi địa điểm.

Đến chiều cùng ngày, đại diện ban tổ chức lại cho biết bất chấp những khó khăn, ê-kíp và nghệ sĩ cố gắng để chương trình có thể diễn ra như kế hoạch.

Trên fanpage Ngọc Việt show liên tiếp đăng tải những bài viết, video quay cảnh sân khấu, kèm lời chia sẻ: "Concert Về đây bốn cánh chim trời vẫn diễn ra vào 20h ngày 28/12 tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình. Hẹn gặp khán giả thân yêu!".

Chương trình vẫn diễn ra bình thường, không có chuyện hủy vì vấn đề bản quyền

Trước những thông tin lan truyền trên mạng xã hội liên quan đến bức xúc của một số nghệ sĩ và nghi vấn chương trình có thể bị hủy vì vấn đề tác quyền, bà Thu Hà - đại diện đơn vị sản xuất khẳng định show vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch, không có chuyện dừng hay hủy bỏ.

Poster concert "Về đây bốn cánh chim trời".

Về vấn đề bản quyền, bà Thu Hà cho biết đơn vị tổ chức đã chủ động làm việc với các bên liên quan ngay từ sớm.

Cụ thể, với tác phẩm của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, phía gia đình đã ủy quyền toàn bộ quyền tác giả cho Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam và việc thanh toán tiền bản quyền sẽ được thực hiện theo đúng quy định.

Bà Thu Hà cho biết, từ khoảng tháng 10, đơn vị tổ chức đã liên hệ với Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả để xin báo giá và đàm phán hợp đồng.

Tuy nhiên, quá trình trao đổi kéo dài do cách tính chi phí bản quyền còn chưa thống nhất, đặc biệt liên quan đến việc xác định giá vé và số lượng vé thực tế bán ra.

“Quyền tác giả của nhạc sĩ Trần Tiến, chúng tôi đã thanh toán riêng. Các quyền còn lại đang trong quá trình làm rõ và hai bên thống nhất sẽ tiếp tục đàm phán trực tiếp để đi đến con số phù hợp. Chúng tôi chưa bao giờ trốn tránh nghĩa vụ bản quyền.

Ngay từ khi bắt đầu làm chương trình, chúng tôi đã chủ động liên hệ, xin báo giá và làm việc với các đơn vị quản lý. Hiện mọi việc vẫn đang trong quá trình thỏa thuận hợp đồng, không có vấn đề gì nghiêm trọng như một số thông tin lan truyền”, bà Thu Hà khẳng định với VietNamNet.

Nhiều nghệ sĩ tuyên bố sẽ không tham gia

Trái ngược với chia sẻ từ đơn vị tổ chức show, các nghệ sĩ tham gia đêm diễn lại có thông tin khác.

Nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn bức xúc vì "bị dồn vào thế bị động".

Trao đổi với VietNamNet, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn - 1 trong những khách mời show cho biết cách đây 1 tiếng, phía BTC vẫn gọi báo anh họ đã thực hiện đủ các thủ tục cần thiết nên chương trình vẫn diễn ra.

Tuy nhiên, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn đã liên hệ thêm nhạc sĩ Vũ Quang Trung - Giám đốc âm nhạc của concert. Lúc này, ông Trung bất ngờ khẳng định show hoàn toàn không thể diễn ra.

"Anh Trung nói không có cách nào chuẩn bị 1 hệ thống âm thanh lớn để chạy cho show diễn tối nay được. Tôi cũng gọi ngay cho Hồng Nhung cô ấy báo đang chuẩn bị lên máy bay về lại TPHCM.

Phía ban tổ chức cho biết các nghệ sĩ đồng ý diễn - thông tin này là hoàn toàn sai sự thật", Trần Mạnh Tuấn chia sẻ.

Trần Mạnh Tuấn cho biết diva Hồng Nhung không tham gia, hiện đã lên máy bay về lại TPHCM.

Trước đó, ngày 25/12, đơn vị đăng thông báo ca sĩ Bằng Kiều sẽ vắng mặt trong chương trình "do lịch trình cá nhân phát sinh ngoài dự kiến và lý do bất khả kháng".

Nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn cho biết mình cùng diva Hồng Nhung, Hà Trần và giám đốc âm nhạc Vũ Quang Trung cũng không tham gia.

Nam nghệ sĩ cũng nhờ người thân truy cập vào các trang, diễn đàn bán vé nhận thấy các giao dịch, mua bán vẫn diễn ra bình thường. Anh lo sợ khán giả mất tiền oan, chịu cảnh "treo đầu dê bán thịt chó" vì nhiều nghệ sĩ đã xác nhận không tham gia.

Về mặt cảm xúc, Trần Mạnh Tuấn nói suy sụp, buồn. Trước đó, anh nhận lời tham gia vì ý nghĩa của show muốn tri ân 4 vị nhạc sĩ tài ba của nền âm nhạc. Đây cũng là dịp để anh hội ngộ người bạn cũ Vũ Quang Trung sau mấy chục năm định cư nước ngoài mới về lại Việt Nam.

"Tôi bỏ 3 đêm diễn ở TPHCM để bay ra Hà Nội, vậy mà suốt 1 ngày qua chỉ nằm ở khách sạn chỉ để nghe ngóng hết tin này đến tin kia. Nhiều khán giả của tôi từ Singapore, Thái Lan bay về chỉ mong được tham gia show nhưng không thành, tôi rất áy náy", anh nói.

Vợ chồng nhạc sĩ Trần Tiến đang chờ phản hồi chính thức từ chương trình.

Phóng viên liên hệ thêm với nhạc sĩ Trần Tiến. Bà Ngà - vợ của nhạc sĩ cho biết ông đã ra Hà Nội vài ngày qua để tập luyện cùng ban nhạc.

Trước thông tin "show bị hủy do không bán được vé", đại diện phía nhạc sĩ Trần Tiến nói điều này không đúng vì vé đã bán được hơn 2/3 số lượng.

"Tôi nghĩ vấn đề thuộc về phía ban tổ chức, còn chuyện bán vé không phải nguyên nhân. Vợ chồng tôi vẫn đang chờ phía ban tổ chức đưa ra câu trả lời chính thức", bà Ngà nói thêm.

Nhạc sĩ Trần Tiến đàn - hát trong buổi họp báo chương trình

Ảnh, clip: HK, tư liệu