Tối 28/12 tại Cung Thể thao Điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội), hàng ngàn khán giả háo hức tới xem chương trình ca nhạc Về đây bốn cánh chim trời. Sự kiện được quảng bá hoành tráng nhằm vinh danh 4 nhạc sĩ lớn: Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến.

Tuy nhiên, chỉ vài phút sau khi chương trình bắt đầu, bà Thu Hà - đại diện Công ty Ngọc Việt phát đi thông báo hoãn buổi diễn. Sự việc xảy ra khi khán giả đã tập trung đông, nhiều người mua vé với giá cao và di chuyển xa mới đến được địa điểm, dẫn tới phản ứng bức xúc.

Sự kiện nghệ thuật được xây dựng với quy mô lớn và bán vé rầm rộ, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng. Trong bối cảnh đó, việc hoãn đột ngột đặc biệt khi khán giả đã tới sân khấu khiến nhiều người đặt câu hỏi về trách nhiệm pháp lý của ban tổ chức (BTC) chương trình theo quy định hiện hành, trong đó nổi bật là Nghị định số 144/2020/NĐ-CP về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Chương trình "Về đây bốn cánh chim trời" được quảng cáo rầm rộ.

Nghị định này được Chính phủ ban hành ngày 14/12/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/2/2021, nhằm quản lý chặt chẽ hoạt động biểu diễn nghệ thuật và đặt ra trách nhiệm rõ ràng cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện các chương trình này.

Điều 4 Nghị định 144 quy định tổ chức biểu diễn nghệ thuật phải thực hiện đúng với nội dung đã thông báo hoặc được chấp thuận, đồng thời có trách nhiệm đảm bảo hoạt động phù hợp với các yêu cầu về an ninh, trật tự, y tế và phòng cháy chữa cháy. Trong trường hợp phải thay đổi thời gian, địa điểm, kế hoạch tổ chức… phải thực hiện theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thông báo trước cho khán giả và các bên liên quan.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, một đại diện của Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết trong trường hợp BTC chương trình Về đây bốn cánh chim trời hoãn show ngay khi khán giả đã tới đông đủ mà không có sự chấp thuận, không thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định và không có phương án bảo vệ quyền lợi khán giả rõ ràng có thể được coi là vi phạm trách nhiệm đã nêu tại Điều 4. Khán giả là đối tượng trực tiếp chịu ảnh hưởng và pháp luật yêu cầu BTC bảo đảm quyền lợi của khán giả bao gồm hoàn tiền, thông báo sớm hoặc chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu chương trình bị dừng, hoãn không đúng quy định.

"Chắc chắn đơn vị tổ chức chương trình Về đây bốn cánh chim trời sẽ bị xử phạt", vị đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn cho biết.

Ở góc độ xử lý hành chính, mặc dù Nghị định 144/2020/NĐ-CP chưa quy định chi tiết mức phạt tiền theo từng hành vi vi phạm, tuy nhiên trên thực tế các hành vi liên quan tới tổ chức biểu diễn không đúng nội dung đã thông báo hoặc không có văn bản chấp thuận thường bị xử phạt theo các quy định khác của pháp luật về văn hóa, biểu diễn nghệ thuật và vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa. Theo đó, mức phạt có thể áp dụng từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng tùy tính chất, quy mô và mức độ gây hậu quả, đặc biệt với hành vi gây thiệt hại cho khán giả và an ninh trật tự công cộng.

Bà Thu Hà - đại diện BTC thông báo hoãn show khi khán giả đã đến khá đông ở sân khấu (Video: Quoc Hung Cao)