NSND Thanh Lam chia sẻ tin vui album Cuốn phim - dự án âm nhạc tâm huyết của chị và nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến nhận Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam năm 2025 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao tặng. Lễ trao giải chính thức sẽ diễn ra ngày 16/1 tại Nhà hát Quân đội khu vực phía Nam (TPHCM).

Đây là khoảnh khắc để Thanh Lam lặng nhìn lại con đường chị đã đi qua với những tìm tòi, trăn trở, những lần dám đi chậm hơn, sâu hơn và trung thực hơn với chính mình.

"Album không nhằm kể một câu chuyện lớn mà chỉ mong giữ lại những mảnh cảm xúc nhỏ, những khoảng lặng mong manh của đời sống. Việc album được đón nhận và ghi nhận là một sự khích lệ đẹp đẽ dành cho những người làm nghề vẫn kiên nhẫn tin vào giá trị bền bỉ của sáng tạo", Thanh Lam chia sẻ.

Ca sĩ gửi lời cảm ơn đến nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến, nhạc sĩ Trần Đức Minh, những người bạn đồng hành đã cùng chị viết nên những lớp lang cảm xúc của album.

Diva cũng tri ân những người làm nghề thầm lặng phía sau và cả những khán giả đã đủ kiên nhẫn để lắng nghe, ở lại với âm nhạc.

"Tôi xem giải thưởng này là một lời nhắc nhở dịu dàng hãy tiếp tục đi, tiếp tục yêu, tiếp tục hát bằng sự chân thành và khiêm nhường", Thanh Lam chia sẻ.

Album Cuốn phim là dự án được Thanh Lam và ê-kíp ấp ủ suốt 3 năm. Dự án ra mắt hồi tháng 3/2025, với 12 ca khúc do nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến sáng tác trong 10 năm, từ 2012-2022.

Thanh Lam nghe rất kỹ và nhiều lần đổi các ca khúc sao cho phù hợp tổng thể album, với chất giọng và phong cách đặc trưng vốn có của chị.

Ngoài hát solo ở 9 ca khúc, diva mời 3 giọng ca mình yêu quý: Tùng Dương (Mạ non ửng mầm), Hà Trần (Hoa dành dành) và Ali Hoàng Dương (Trên cành sấu non).

Tình yêu viên mãn, sự bình yên sau thăng trầm và giông bão… tất cả được Thanh Lam gửi gắm trong album. Ca sĩ xem mỗi bài hát như một toa tàu - chứa đủ mọi cảm xúc hỷ nộ ái ố của bản thân.

Với dự án mới, nhiều bạn bè, đồng nghiệp nhận xét Thanh Lam có sự thay đổi đáng kể trong âm nhạc. Nói như cộng sự của chị - nhạc sĩ Nguyễn Vĩnh Tiến là "một Thanh Lam mới, sâu, lắng hơn".

