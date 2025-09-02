Cảnh trong phim "Mưa đỏ".

Cơn sốt Mưa đỏ tiếp tục lên đến đỉnh điểm khi ngày 1/9 khi phim gần chạm mốc doanh thu 50 tỷ đồng trong 1 ngày - cao nhất lịch sử. Tính tới 7h sáng 2/9, tác phẩm của đạo diễn Đặng Thái Huyền đã xác lập kỷ lục mới khi trở thành bộ phim đầu tiên công chiếu năm 2025 đạt 400 tỷ ở ngày chiếu thứ 12.

Dự đoán, hôm nay Mưa đỏ sẽ vượt mặt Bố già (427 tỷ đồng) để đứng vào Top 4 phim có doanh thu phòng vé cao nhất lịch sử. Mưa đỏ chỉ còn cách Mai - phim có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại 151 tỷ và được dự báo sẽ sớm soán ngôi tác phẩm của Trấn Thành trong những ngày tới.

Đạo diễn, diễn viên Trần Bảo Sơn dự đoán: "Tôi hay nói Việt Nam sắp tới sẽ có phim 1.000 tỷ và đây là bộ phim có thể đạt được. Mưa đỏ xuất sắc!".

2 ca khúc chủ đề và lấy cảm hứng từ "Mưa đỏ" cũng gây sốt không kém bộ phim.

Diễn viên Đào Thanh Mai chia sẻ sau khi xem Mưa đỏ: "Cần nhiều hơn nữa những phim như 'Mưa đỏ', 'Địa đạo', 'Đào, Phở và Piano' để khơi dậy tinh thần yêu nước và sự quả cảm của thế hệ trẻ, sẵn sàng cống hiến tuổi xuân và xương máu của mình khi Tổ quốc cần".

Tại Hà Nội, rất nhiều khán giả than phiền vì khó đặt được vé xem phim do các suất chiếu đều kín chỗ và được đặt chỗ trước. Tuy vậy, trên Fanpage Mưa đỏ, có khán giả chia sẻ họ đã xem phim tới lần thứ 6 mà vẫn khóc "trôi rạp" vì quá xúc động. Tác phẩm này được dự báo sẽ tiếp tục gây sốt trong những ngày tới, nhất là khi cuối tuần này không có bộ phim nào là đối thủ xứng tầm của Mưa đỏ ra rạp.

Mưa đỏ hiện đang là bộ phim có doanh thu cao nhất dịp nghỉ lễ 2/9. Đây cũng là bộ phim đề tài lịch sử chiến tranh duy nhất lọt Top 10 doanh thu phòng vé Việt Nam.