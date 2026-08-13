Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2026), Công an TP Hà Nội phối hợp với Nhà hát Kịch Hà Nội và Nhà hát Ca múa nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận 81 mùa bình yên vào 20h ngày 15/8 tại khu vực Tượng đài Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh và phố Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội.

NSND Thu Hà

Chương trình dự kiến thu hút hơn 5.000 đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân; được truyền hình trực tiếp trên ANTV, H1 cùng các nền tảng số. 81 mùa bình yên có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ hùng hậu như: NSND Thu Hà, NSND Trung Hiếu, NSƯT Quang Thắng, Ngọc Quỳnh, Tiến Lộc, Thanh Hương, Trương Hoàng, Dương Hoàng Yến, MC Hồng Nhung và BTV Hạnh Phúc của VTV.

81 mùa bình yên gồm 3 chương: “Dòng chảy bình yên”, “Giữ bình yên Thủ đô” và “Bình yên trong kỷ nguyên mới”.

Chương đầu tái hiện chiều sâu lịch sử, văn hóa Thăng Long - Hà Nội. Chương hai đưa khán giả đến những “sóng ngầm” phía sau cuộc sống bình yên qua các vở chính kịch Đấu trí và Lằn ranh công lý, gắn với những chuyên án, vụ án lớn. Chương cuối là khoảng lặng về sự hy sinh của những người lính làm nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy - những người sẵn sàng đi vào nơi hiểm nguy để bảo vệ sự sống.