NSND Thu Huyền nhận lời hát ca khúc mới nhằm lan tỏa tình yêu nước cùng các giọng ca trẻ. Chị quyết định không nhận cát-sê để ủng hộ tinh thần ê-kíp.

Ca khúc Kiếp sau vẫn là người Việt Nam với sự kết hợp của 4 ca sĩ trẻ nổi bật: Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến, Quân A.P, Lâm Bảo Ngọc, cùng màn góp giọng đặc biệt của NSND Thu Huyền.

Đây là MV nằm trong dự án nghệ thuật cộng đồng VietNam Love, được lên ý tưởng và dàn dựng bởi đạo diễn Trần Thành Trung.

Ca khúc do nhạc sĩ Tuấn Cry sáng tác với ý nghĩa khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc.

NSND Thu Huyền không nhận cát-sê khi tham gia hát ca khúc mới. Chị sẽ trình diễn sáng tác này trong "concert quốc gia" sắp tới.

Chia sẻ về sự góp mặt của NSND Thu Huyền, đạo diễn Trần Thành Trung cho biết nữ nghệ sĩ rất nhiệt tình, nhanh chóng nhận lời khi được ê-kíp ngỏ lời. Đặc biệt, nữ nghệ sĩ không nhận bất cứ khoản thù lao nào.

"Do lịch trình biểu diễn dày đặc ở nước ngoài, NSND Thu Huyền không thể góp mặt trong MV. Chúng tôi cũng từng thử nhiều phương án để dựng hình ảnh chị vào MV nhưng thấy không hiệu quả. Do đó, chúng tôi quyết định không sử dụng", đạo diễn chia sẻ.

Tuy nhiên, đạo diễn Trần Thành Trung cho biết NSND Thu Huyền sẽ biểu diễn ca khúc này trong concert quốc gia Tổ quốc trong tim sắp tới.

Bốn giọng ca góp mặt trong MV.

Phần lớn thời lượng MV được sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo). Điều này bắt nhịp xu hướng thời đại, vừa mang tính thử nghiệm trong nghệ thuật.

Sau thời gian ngắn phát hành, MV nhận nhiều ý kiến từ cộng đồng mạng. Nhiều người đánh giá cao ca khúc với ca từ, giai điệu hào hùng, ý nghĩa.

Tuy nhiên, một số cư dân mạng tranh cãi nội dung MV với vài chi tiết được cho là chưa chuẩn xác, gây hiểu lầm cho người xem như: Chữ viết không thể hiện rõ, hình ảnh các quần đảo trên bản đồ bị cho là đặt xa so với vị trí thật, hoạ tiết trống đồng bị méo mó...

Ngoài ra, cảnh về những sự kiện lịch sử như: Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chiến thắng của Ngô Quyền… khiến nhiều người hoài nghi về tính chính xác do AI thể hiện.

Trước ý kiến trái chiều, ê-kíp sản xuất lên tiếng, cho biết sẵn sàng lắng nghe, sửa chữa để phù hợp hơn cho dự án.

Các hình ảnh trong MV được tạo từ AI.

Đạo diễn, nhà sản xuất Trần Thành Trung chia sẻ họ làm MV theo hướng gợi tả ẩn dụ, có kết hợp yếu tố tưởng tượng chứ không tái hiện hoàn toàn lịch sử.

Vì thế, huy hiệu, số hiệu, quân hàm… được xoá đi gợi nhớ đến những câu chuyện nổi tiếng.

“Chúng tôi cảm ơn những lời đóng góp của những ai chưa yêu thích AI trong sản phẩm này. Nếu có sản phẩm sau sản xuất theo phương thức này, ê-kíp chắc chắn sẽ tốt hơn”, anh Trung nói.

Đội ngũ ê-kíp thực hiện nói họ xuất phát từ niềm tự hào về Việt Nam, mong muốn lan tỏa tinh thần dân tộc trước dịp đại lễ sắp tới.

Phạm Vĩnh Khương, đạo diễn AI của MV cho biết có tìm hiểu về các yếu tố lịch sử, văn hoá từ những nguồn đáng tin cậy.

Tuy nhiên, MV này chỉ sử dụng nguồn cảm hứng, chứ không tái hiện lịch sử hay phục dựng.

Ảnh, clip: BTC