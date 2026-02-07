NSND Tấn Minh - giọng ca trữ tình sang trọng, tập trung trọn vẹn vào cảm xúc, để giọng hát tự kể câu chuyện. NSND Thu Huyền - đào chèo duyên dáng, nổi tiếng với vai Thị Mầu ngọt và lắng, ánh mắt biết cười và phong thái sân khấu đầy sức sống.

Tại Khách sạn 5 sao phát sóng trưa 8/2 trên VTV3, họ cùng chia sẻ về nghề, về cuộc sống phía sau ánh đèn và hành trình song hành của một gia đình nghệ sĩ - nơi nghệ thuật không chỉ là sân khấu mà là cách họ sống mỗi ngày.

Vợ chồng NSND Tấn Minh - Thu Huyền tại "Khách sạn 5 sao".

Trên sóng VTV, cặp đôi nghệ sĩ chia sẻ về nghề, về cuộc sống riêng và những ấn tượng dành cho nhau. NSND Thu Huyền và NSND Tấn Minh không chỉ có những màn trình diễn solo tiết mục sở trường của mình mà còn có màn song ca cực tình mà khán giả ít được thấy.

Trong đời sống nghệ thuật Việt Nam đương đại, hiếm có gia đình nào hội tụ đầy đủ cả uy tín nghề nghiệp, chuyên môn lẫn dấu ấn quản lý như vợ chồng NSND Tấn Minh – NSND Thu Huyền. Họ không chỉ là hai nghệ sĩ hàng đầu ở hai lĩnh vực khác nhau, mà còn cùng giữ trọng trách lãnh đạo hai nhà hát lớn của Thủ đô, trở thành một trường hợp đặc biệt gần như độc nhất trong giới nghệ thuật biểu diễn.

NSND Thu Huyền là nghệ sĩ nổi bật trên sân khấu chèo.

Song hành với sự nghiệp của họ là một cuộc hôn nhân bền bỉ và kín tiếng. Tấn Minh và Thu Huyền kết hôn năm 2004 sau gần 1 thập kỷ làm bạn thân. Hơn 20 năm chung sống, cặp đôi xây dựng một gia đình giản dị với 2 con trai, đồng thời giữ được sự cân bằng giữa đời sống riêng và trách nhiệm nghề nghiệp. Dù hoạt động ở 2 lĩnh vực khác nhau, họ luôn hỗ trợ lẫn nhau trong công việc quản lý và định hướng nghệ thuật, trở thành điểm tựa vững chắc cho đối phương.

NSND Tấn Minh là giọng ca hàng đầu trong lĩnh vực nhạc nhẹ.

Hơn 20 năm hôn nhân, cặp nghệ sĩ luôn hỗ trợ để cùng phát triển. Dù hoạt động ở hai sân khấu khác biệt, họ chủ động theo dõi các dự án, sản phẩm của nhau, sau đó nhận xét khách quan, giúp cả hai cùng tốt hơn. Khi Thu Huyền diễn vở chèo mới, chồng sẽ thẩm định đầu tiên. Năm 2014, Tấn Minh làm liveshow kỷ niệm 20 năm sự nghiệp, Thu Huyền xuất hiện trên sân khấu, lần đầu hòa giọng cùng anh trong bài chèo Đào liễu.

Trong Khách sạn 5 sao, họ cùng nhìn lại thời điểm cách đây 30 năm khi lần đầu tiên gặp nhau cũng như chia sẻ ấn tượng đầu tiên về nhau. Hai nghệ sĩ cũng chia sẻ nhiều câu chuyện trong gia đình, về bà mối đã kết nối họ với nhau.

Trong chương trình, họ thực hiện thử thách sẽ đổi dòng nhạc cho nhau, NSND Tấn Minh hát chèo còn NSND Thu Huyền hát nhạc nhẹ.

Là nghệ sĩ nổi tiếng nên các con của họ cũng quen với việc bố mẹ vắng nhà thường xuyên, đặc biệt là những dịp lễ tết. NSND Thu Huyền kể: "Bố mẹ đều bận, nhiều lần 30 Tết chúng tôi phải đi diễn, con ở nhà lo hết việc cúng bái.

Trong 1 lần cô giáo hỏi con trai bố mẹ làm nghề gì, con đã trả lời: Bố làm ca sĩ, mẹ làm nghề rửa bát". Bởi sau khi kết hôn NSND Thu Huyền đã lui về hậu phương khi sinh 2 bé, mất 10 năm chững lại sự nghiệp để hy sinh cho gia đình, tự tay vun vén cuộc sống gia đình, lo bữa ăn giấc ngủ cho 3 bố con.

Chương trình tặng lì xì cho hai nghệ sĩ.

Ảnh, clip: VTV