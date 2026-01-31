Vợ chồng ca sĩ Phạm Anh Khoa sẽ xuất hiện trong Khách sạn 5 sao phát sóng trưa 1/2 trên VTV3.

Phạm Anh Khoa – hay còn gọi là PAK sinh ngày 11/1/1985 tại Cam Ranh, Khánh Hòa. Từ một chàng trai miền biển với niềm đam mê guitar và rock, anh bước chân vào làng nhạc qua cuộc thi Sao mai Điểm hẹn 2006 và nhận giải Ca sĩ xuất sắc do Hội đồng nghệ thuật bình chọn.

Phạm Anh Khoa trong "Khách sạn 5 sao".

Với giọng hát nội lực, phong cách bụi bặm và những cú riff guitar mạnh mẽ, Phạm Anh Khoa nhanh chóng trở thành một trong những rocker hàng đầu Việt Nam. Những năm gần đây, anh từng đồng hành cùng ban nhạc Bức Tường, sáng tác và biểu diễn những ca khúc rock đầy lửa, mang hồn Việt vào từng nốt nhạc.

20 năm theo đuổi âm nhạc đến nay ở tuổi 42, Phạm Anh Khoa tiếp tục bùng nổ với các dự án mới như EP Dân tôi ca – nơi rock hòa quyện cùng chất liệu dân gian, tái hiện tinh thần quật cường và nhân ái của dân tộc qua những ca khúc như: Dân tôi ca, Tung tung cắc tùng tung.

Hiện nay, Phạm Anh Khoa không chỉ là rocker trên sân khấu mà còn là người đàn ông biết ơn gia đình – động lực lớn nhất để anh phấn đấu và tái định nghĩa bản thân: nguyên bản, tự do, sâu sắc hơn bao giờ hết.

Trong chương trình, nam ca sĩ kể lại hành trình làm nghề 20 năm của mình với nhiều thăng trầm, từ chàng trai miền biển tham gia Sao mai Điểm hẹn năm 2006 đến rocker đồng hành cùng Bức Tường, rồi giờ đây với những dự án mới mang hồn Việt...

Vợ chồng Phạm Anh Khoa xuất hiện trong chương trình.

20 năm những thanh âm nối tiếp nhau, khi dữ dội, khi lắng sâu, khi gai góc như đá lúc lại mềm như hơi thở của đời sống. Từ những ca khúc rock mang tinh thần bản năng, cháy bỏng; những bản phối dày, nặng năng lượng sân khấu… đến những thử nghiệm dung hòa giữa chất liệu truyền thống và cảm xúc đương đại – âm nhạc của Phạm Anh Khoa luôn thẳng thắn, bản lĩnh.

Và sau 2 thập kỷ rong ruổi, khi đã đi đủ xa để nhìn lại, Phạm Anh Khoa chọn quay về.

Không phải quay về để hoài niệm mà là quay về để kết nối – với những giai điệu dân gian, với hơi thở đời sống, với tiếng nói mộc mạc đã nuôi dưỡng cảm xúc người Việt qua bao thế hệ. EP Dân tôi ca ra đời như một dấu lặng cần thiết. Ở đó, rock không còn chỉ là sự bùng nổ mà trở thành chiếc khung nâng đỡ cho những câu chuyện rất Việt. Ở đó, âm nhạc không chỉ để nghe, mà để nhận ra: trong mỗi chúng ta, luôn có một miền ký ức mang tên “dân tôi”. Một hành trình 20 năm để rồi hôm nay, âm nhạc ấy cất lên không ồn ào, không phô diễn mà chậm rãi, chắc chắn.

Cuối chương trình, MC Công Tố tặng 2 khách mời món quà bất ngờ, đó là bức tranh vẽ original do BTV Lê Thuỷ tự tay vẽ và tặng riêng cho vợ chồng Phạm Anh Khoa.

Không chỉ chia sẻ hành trình làm nghề, về sản phẩm âm nhạc mới, Phạm Anh Khoa còn lần đầu đưa vợ mình lên sóng. Chị Thuỳ Trang vừa là người vợ đồng hành với anh suốt 18 năm, vừa là quản lý của nam ca sĩ, đồng hành với Phạm Anh Khoa trong các dự án. Trong chương trình, chị Thuỳ Trang chia sẻ về chồng, về hai con, những thăng trầm trong sự nghiệp của nam ca sĩ và cách họ giữ cân bằng cuộc sống.

Ảnh, clip: VTV