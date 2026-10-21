Nghệ sĩ Cường Tống vừa ra mắt MV dạng thức tổ khúc mang tên Bóng đào liễu. Sản phẩm tôn vinh phụ nữ qua ngôn ngữ chèo kết hợp piano, sự giao thoa của âm nhạc truyền thống và giao hưởng phương Tây.

NSND Thúy Ngần

Lấy hình tượng người phụ nữ Việt làm trung tâm, Bóng đào liễu của nhạc sĩ Cường Tống là một tổ khúc về vẻ đẹp mềm mại, sức sống dẻo dai và lòng nhẫn nại qua những biến động của đời người. Phía sau sự dịu dàng và đức hy sinh là một thế giới nội tâm sâu kín, với khát vọng yêu thương, những chờ mong, tổn thương và sức mạnh để tiếp tục sống.

Nói về nhan đề Bóng đào liễu, Cường Tống chia sẻ với VietNamNet lấy ý tưởng từ làn điệu chèo Đào Liễu và những dư âm của nó trong ký ức. “Bóng” gợi phần khuất phía sau câu hát, những nỗi niềm chưa nói và dấu vết còn lại sau một đời người. Từ chất liệu truyền thống, Cường Tống mở ra một không gian để suy ngẫm về thân phận và sức sống của người phụ nữ Việt.

Tác phẩm kết hợp nhiều nhạc cụ truyền thống và phương Tây.

“Xuyên suốt tác phẩm là cuộc đối thoại giữa sắc thái ngũ cung sáng trong của chất liệu chèo với những miền điệu thứ trầm tối, hướng nội. Giọng hát và nhạc cụ dân tộc gặp piano, dàn nhạc thính phòng phương Tây trong những tương quan khi nâng đỡ, khi xung đột. Mỗi ngôn ngữ giữ đặc tính riêng, cùng diễn đạt hành trình tinh thần qua sáu phần của tổ khúc", nhà sản xuất Cường Tống chia sẻ.

Bên cạnh đó, ở Bóng đào liễu, câu chuyện không chỉ được kể bằng hình ảnh người nghệ sĩ trên sân khấu. Đó còn là sự gặp gỡ giữa giọng hát chèo, những nhạc cụ dân tộc, âm sắc của dàn nhạc thính phòng và cách tổ chức không gian biểu diễn.

Từ tiếng trống chèo đến tiếng đàn dây, từ dáng hình phục trang đến những chuyển động của ánh sáng, mỗi yếu tố mở ra một lớp cảm nhận riêng, cùng góp phần kiến tạo thế giới nghệ thuật của tác phẩm.

Sự kết hợp thú vị giữa âm nhạc truyền thống và phương Tây.

Tác phẩm nghệ thuật đương đại lấy cảm hứng từ chèo và âm nhạc truyền thống Việt Nam, kết nối di sản với ngôn ngữ trình diễn mới. Bóng đào liễu là sự kết hợp giữa nghệ thuật chèo, dàn nhạc thính phòng, nhạc cụ dân tộc, nghệ thuật trình diễn và ngôn ngữ hình ảnh sân khấu. Đây là chất liệu để xây dựng một chiến dịch có chiều sâu văn hóa, thẩm mỹ cao, đồng thời đủ hấp dẫn với khán giả trẻ.

Không lựa chọn một cách kể chuyện bằng âm nhạc theo cách thông thường, với thế mạnh của mình là khí nhạc và tư duy của một nhà sản xuất âm nhạc, Cường Tống lựa chọn thể hiện Bóng đào liễu với dạng thức tổ khúc. So với thể loại Giao hưởng (Symphony) hay Sonata có cấu trúc cực kỳ nghiêm ngặt, tổ khúc có cấu trúc rất tự do. Các chương có thể đứng độc lập như những thực thể riêng biệt.

NSND Thúy Ngần và NSƯT Thảo Hiền trong "Bóng đào liễu".

Qua 6 chương nhạc: Dẫn nhập, Dáng liễu trước gió, Đò đưa, Phách gãy, Bóng đào liễu, Luân hồi, tác phẩm khắc họa vẻ đẹp và sức sống của người phụ nữ Việt từ chiều sâu nội tâm. 6 chương nhạc như sáu lát cắt cảm xúc trong hành trình khắc họa hình tượng người phụ nữ Việt Nam. Từ những nét dịu dàng, mong manh của thân phận, qua những va đập, giằng xé và mất mát, để rồi tìm đến sự buông bỏ, thấu hiểu và lòng từ bi.

Trong sản phẩm mang tính nghệ thuật trình diễn đòi hỏi cao, Cường Tống không lựa chọn những nghệ sĩ ngôi sao, anh mời tham gia biểu diễn trong Bóng đào liễu là những nghệ sĩ của dòng âm nhạc truyền thống nổi bật như: NSND Thúy Ngần, NSƯT Lê Xuân Diệu, NSƯT Bùi Trọng Thủy, nghệ sĩ Bùi Thảo Hiền. Hay những cái tên tiêu biểu của âm nhạc phương Tây như nghệ sĩ biểu diễn kèn clarinet Trần Khánh Quang, nghệ sĩ biểu diễn kèn oboe Hoàng Mạnh Lâm, nghệ sĩ dương cầm (piano) Hoàng Hồ Thu, nghệ sĩ vĩ cầm cổ điển tài năng Hoàng Hồ Khánh Vân…

Trích đoạn Tổ khúc "Bóng đào liễu":

Ảnh, video: FBNV