NSƯT Bùi Như Lai - Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội chia sẻ về kỳ vọng đưa Liên hoan "Chuyện thanh xuân" thành sự kiện thường niên, tạo tiền đề thúc đẩy tư duy sáng tạo độc lập và kết nối thế hệ nghệ sĩ trẻ vươn tầm quốc tế.

Ngày 19/10, Trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội tổ chức họp báo công bố Liên hoan nghệ thuật Chuyện thanh xuân và ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới của nhà trường. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong quá trình đổi mới hình ảnh, nâng cao vị thế, mở rộng kết nối với đời sống văn hóa nghệ thuật và đóng góp vào sự phát triển công nghiệp văn hóa nước nhà.

Tiến sĩ, NSƯT Bùi Như Lai.

Chia sẻ tại sự kiện, Tiến sĩ, NSƯT Bùi Như Lai, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Chuyện thanh xuân là sân chơi nghệ thuật quy mô lớn đầu tiên do trường tổ chức dành riêng cho sinh viên. Hoạt động nhằm khơi gợi nhận thức, góc nhìn và tâm tư của thế hệ trẻ về con người, quê hương, đất nước qua nhiều ngôn ngữ nghệ thuật như điện ảnh, sân khấu, nhiếp ảnh và mỹ thuật. Đây cũng là lần đầu tiên nhà trường chủ động kết nối những sinh viên xuất sắc nhất ở từng chuyên ngành để cùng trao đổi ý tưởng và phát triển tác phẩm chung.

Bằng nguồn kinh phí hỗ trợ ban đầu, nhà trường mong muốn tạo tiền đề thúc đẩy tư duy sáng tạo độc lập, đồng thời tăng cường tính liên kết giữa các khối ngành. Các tác phẩm hứa hẹn sẽ là tiếng nói đóng góp vào bức tranh nghệ thuật đương đại, hướng tới tham dự các liên hoan nghệ thuật trong khu vực và quốc tế.

Đánh giá về định hướng đào tạo, lãnh đạo nhà trường nhấn mạnh sự phát triển của ngành công nghiệp văn hóa cùng thách thức dành cho nghệ sĩ trẻ luôn nhận được sự quan tâm sát sao từ Đảng, Nhà nước và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Việc chủ động đưa sản phẩm của sinh viên ra thực tế là minh chứng cho hướng đi đúng đắn.

Trước đó, nhà trường đã giao nhiệm vụ cho khoa Kịch hát dân tộc dàn dựng tác phẩm sân khấu chèo tham dự Liên hoan Sân khấu Thủ đô mở rộng và nhận được nhiều phản hồi tích cực, giúp sinh viên sớm cọ xát với môi trường làm nghề chuyên nghiệp. Nhà trường kỳ vọng liên hoan sẽ trở thành sự kiện thường niên mang tính lan tỏa cao.

Hiệu trưởng Bùi Như Lai và các trưởng khoa của nhà trường tại họp báo.

Về phía khoa Điện ảnh, Tiến sĩ Trần Quang Minh - Trưởng khoa, đã có những chia sẻ trước câu hỏi của phóng viên Báo VietNamNet xoay quanh xu hướng công nghệ mới và tư duy làm phim hiện đại trước sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI): "Sắp tới, khoa hướng tới việc đưa AI vào chương trình đào tạo. Còn hiện tại, khoa cập nhật kiến thức cho sinh viên thông qua các buổi học chuyên đề và mời chuyên gia trao đổi".

Bên cạnh đó, chia sẻ về bài toán cân bằng giữa tư duy tác phẩm điện ảnh nghệ thuật đích thực và thị hiếu thị trường, Tiến sĩ Trần Quang Minh nhận định không có ranh giới giữa phim thương mại và phim nghệ thuật mà chỉ có khái niệm duy nhất là "phim hay".

Một bộ phim hay có đề tài gắn liền với đời sống xã hội và chạm đến trái tim khán giả tự khắc sẽ thu hút người xem. Vì vậy, mục tiêu đào tạo của khoa vẫn là hướng sinh viên sáng tạo ra những tác phẩm độc đáo và chất lượng. Đối với các dự án lọt vào chung kết Liên hoan Chuyện thanh xuân, sinh viên sẽ được hỗ trợ kinh phí, hỗ trợ làm phần hậu kỳ đạt chuẩn chiếu rạp, đồng thời được nhà trường giúp đỡ xin cấp phép phổ biến để tiếp tục tranh tài tại các liên hoan phim lớn.

Trong lĩnh vực nghệ thuật truyền thống, nhạc sĩ Phạm Hữu Dực, Trưởng khoa Kịch hát dân tộc khẳng định điều cốt lõi để bảo tồn Tuồng, Chèo, Cải lương là giữ được tinh hoa truyền thống, đồng thời tìm phương thức mới để tiếp cận công chúng trẻ. Việc đào tạo chú trọng phương pháp truyền nghề trực tiếp từ các nghệ sĩ, giảng viên giàu kinh nghiệm để sinh viên nắm vững kỹ thuật biểu diễn, làn điệu và nguyên tắc thẩm mỹ.

Công nghệ và mạng xã hội được khuyến khích sử dụng như công cụ lưu trữ, ghi hình, quảng bá các đoạn clip ngắn hay tạo tương tác trải nghiệm nhưng tuyệt đối không làm mất đi bản sắc hay giản lược chuẩn mực nghệ thuật. Khoa hướng tới đào tạo thế hệ nghệ sĩ vừa giỏi nghề, vừa có ý thức giữ gìn di sản và biết làm cho di sản sống động trong đời sống đương đại.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông.

Đánh giá cao những đổi mới của Trường Đại học Sân khấu & Điện ảnh Hà Nội, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho rằng việc tổ chức liên hoan nghệ thuật Chuyện thanh xuân và ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới là những bước đi phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Theo Thứ trưởng, Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam nhấn mạnh phát triển công nghiệp văn hóa yêu cầu đặt ra ngày càng cao về nguồn nhân lực sáng tạo nội dung, các cơ sở đào tạo nghệ thuật có vai trò quan trọng trong việc hình thành đội ngũ có chuyên môn, tư duy sáng tạo và khả năng đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Việc tạo môi trường để sinh viên liên ngành cùng sáng tạo, đưa tác phẩm ra khỏi phạm vi bài tập học thuật và tiếp cận công chúng không chỉ có ý nghĩa đối với quá trình đào tạo, mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách giữa nhà trường với đời sống nghệ thuật.

Liên hoan Chuyện thanh xuân diễn ra từ 5/12-17/12 với nhiều hoạt động chuyên ngành sẽ được tổ chức. Đó là liên hoan phim ngắn dành cho sinh viên các ngành điện ảnh, truyền hình và thiết kế mỹ thuật hoạt hình, với các tác phẩm phim truyện, phim hoạt hình dài 10-30 phút. Ở lĩnh vực sân khấu, liên hoan dành cho sinh viên sân khấu, múa và kịch hát dân tộc giới thiệu các tiết mục, trích đoạn dài 15-30 phút, khuyến khích thử nghiệm hình thức biểu diễn mới. Cùng thời gian này, triển lãm mỹ thuật Dấu ấn giới thiệu các sáng tác hội họa, thiết kế sân khấu, điện ảnh, hoạt hình, trang phục và hóa trang. Dự kiến, tại lễ kỷ niệm thành lập trường (17/12), các tác phẩm tiêu biểu của liên hoan sẽ được giới thiệu tới công chúng. Một số tác phẩm và vở diễn xuất sắc sẽ được lựa chọn trình chiếu, biểu diễn; các sản phẩm hội họa, nhiếp ảnh được trưng bày, triển lãm trong khuôn viên trường...

Ảnh: BTC