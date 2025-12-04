Chiều 4/12, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội giới thiệu đến khán giả bộ phim truyền hình Phù sa ngọt, series 55 tập phát sóng lúc 20h hàng ngày trên kênh H2.

Tại buổi ra mắt, ông Nguyễn Kim Khiêm - Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội nhấn mạnh, bối cảnh Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển mới theo Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là công trình chiến lược, được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của Thủ đô. "Từ tâm thế quay lưng với sông, nay thành phố sẽ hướng mặt vào sông, phát triển hai bên bờ thay vì chỉ một phía như trước đây", ông nói.

Theo ông, việc triển khai trục cảnh quan sông Hồng sẽ tạo sức bật cho kinh tế - xã hội - văn hóa, đồng thời thay đổi cách người dân sống trong không gian đô thị tương lai. Phù sa ngọt vì vậy không chỉ là tác phẩm giải trí mà còn là một phần trong hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về quy hoạch và định hướng phát triển của Hà Nội.

Dàn diễn viên tham gia phim.

Thuộc thể loại tâm lý, Phù sa ngọt khắc họa đời sống cư dân ven sông với những vất vả, lo toan nhưng cũng đầy kiên trì và khát vọng đổi thay. Không gian phim được khai thác đa dạng, từ phố cổ đến xóm lao động ven sông - nơi nếp sống truyền thống hòa quyện với nhịp đô thị hóa nhanh chóng.

Đạo diễn Mạnh Hà chọn nhịp kể nhẹ nhàng, chú trọng vẻ đẹp dung dị của đời sống ven sông. Những chi tiết đời thường như bãi bồi, phiên chợ, tiếng máy đóng thuyền, bữa cơm xóm Bến được đưa vào phim để tạo cảm giác chân thực, gần gũi và giàu cảm xúc.

Bộ phim có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSND Tiến Đạt, NSƯT Quách Thu Phương, NSƯT Minh Tuấn, NSƯT Anh Thơ, cùng các diễn viên Linh Sơn, Hà Phương Anh, Hoàng Phượng, Đàm Hằng, Hoàng Du Ka, Quốc Toàn…

NSND Tiến Đạt.

Chia sẻ với PV VietNamNet NSND Tiến Đạt cho biết, sự nghiệp diễn xuất của mình tới 70% là vai phản diện. Vì vậy khi ''đổi đời'' được mời vào vai ông Tân - người Hà Nội tốt khiến nghệ sĩ nhận lời ngay: "Đây là vai rất khác với nhiều vai tôi từng đóng. Ông Tân không mưu cầu gì ngoài việc giúp bà con sống văn minh, sạch sẽ từ trong nhà, trong ngõ ra ngoài phố. Cách suy nghĩ ấy rất Hà Nội, giống với tôi".

Là người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, hơn ai hết NSND Tiến Đạt nói mình hiểu phong cách của người Tràng An, không ham hố nhiều. Làm vừa đủ thì dừng, hạnh phúc không nằm ở vật chất và NSND Tiến Đạt cũng vậy.

Trích phim "Phù sa ngọt"