Sau khi bật mí sự thật về bối cảnh chính của bộ phim cũng như gia vị chính của phim - truyền thuyết ngày Tam Nương, ê-kíp Nhà hai chủ đã ra mắt đoạn giới thiệu chính thức với việc đi sâu hơn vào hành trình mua nhà của bộ đôi Lật mặt 7 là Trâm Anh và Trần Kim Hải trong vai vợ chồng Mai và Lâm.

Dàn diễn viên trong phim.

Với số tiền ít ỏi, họ đã may mắn tìm mua được một căn nhà rộng rãi lại đáp ứng đúng yêu cầu của Mai đối với việc sinh hoạt của gia đình. Cũng chính vì quá vui mừng với món hời mà Mai đã bỏ qua lời cảnh báo của dì Bảy (NSƯT Kim Phương) rằng đây là ngôi nhà được xây cất vào ngày Tam Nương - một trong những ngày kiêng kỵ cho việc động thổ và xây dựng.

Thêm vào đó, dì Bảy cũng cho biết ngôi nhà mà gia đình Mai đến sống đã trải qua 2 đời chủ mà có tận 3 người mất. Thế nhưng Mai khẳng định “không tin trên đời này có ma”. Cô chỉ tin đây là ngôi nhà sẽ giúp gia đình an cư lạc nghiệp, đủ rộng rãi để các con có cuộc sống thoải mái, yên tâm học hành.

Nhưng người xưa vẫn hay thường nói “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”, việc phớt lờ những cảnh báo của dì Bảy khiến gia đình Mai phải đối mặt với không ít những hiện tượng quỷ dị. Tất cả không chỉ đe dọa đến sự yên bình trong ngôi nhà mà còn chực chờ đoạt lấy tính mạng của gia chủ.

Nội dung “Nhà hai chủ” dựa trên câu chuyện có thật 100%.

Nhà hai chủ của bộ đôi đạo diễn Trần Duy Linh và Phạm Trung Hiếu dựa trên câu chuyện có thật 100% mà ê-kíp đã có cơ hội được biết và tìm hiểu về những hệ lụy khi gia chủ phạm phải những điều kiêng kỵ trong xây cất, cụ thể là động thổ trong ngày Tam Nương sát chủ. Tuy nhiên, bộ đôi đạo diễn cho biết để đảm bảo cân bằng tính giải trí và yếu tố tâm linh vừa vặn dành cho khán giả, nội dung của phim đã được tinh chỉnh so với câu chuyện thực tế để đem lại trải nghiệm điện ảnh cho khán giả.

Phim có suất chiếu sớm vào ngày 24/12 và 25/12 và chính thức khởi chiếu vào 26/12/2025.