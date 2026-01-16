Đây là sự ghi nhận của Đảng và Nhà nước cho những đóng góp bền bỉ của ngành suốt nhiều thập kỷ.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng tại sự kiện.

Tại lễ kỷ niệm, NSND Tống Toàn Thắng - Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam ôn lại chặng đường vẻ vang của ngành. Ngày 16/1/1956 đánh dấu sự ra đời của Đoàn Xiếc Nhân dân Trung ương. Đoàn quy tụ nhiều nghệ sĩ tài danh từ các gánh xiếc nổi tiếng như Hoa Hồng Đỏ của Hoàng Tố, gánh xiếc Vũ Đài Thủ đô anh dũng của Trần Huy Chương hay Xiếc Thăng Long của Tạ Duy Mai…

Từ năm 1956 đến 1975, nghệ thuật xiếc Việt Nam phát triển mạnh cả về lực lượng và chất lượng, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Từ thập niên 1960, xiếc Việt Nam bắt đầu vươn ra thế giới, biểu diễn tại Đông Âu, Trung Quốc, Mông Cổ… và tham gia nhiều cuộc thi quốc tế tại Cuba, Liên Xô, Trung Quốc. Không ít tiết mục chinh phục ban giám khảo mang về huy chương và giải thưởng, đồng thời để lại dấu ấn Việt Nam rõ nét trong cách thể hiện và tinh thần sáng tạo.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đánh giá cao những đóng góp đặc biệt của ngành xiếc trong suốt 70 năm qua. Ông nhấn mạnh, xiếc là loại hình nghệ thuật đòi hỏi sự dấn thân, lòng can đảm và quá trình khổ luyện vô cùng khắc nghiệt. Thành tựu mà các nghệ sĩ đạt được không chỉ là niềm tự hào của ngành mà còn là đóng góp quan trọng cho văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

Bộ trưởng cho rằng lễ kỷ niệm không chỉ mang tính nghi thức mà còn là ngày hội của xiếc Việt Nam, nơi nghệ sĩ được tôn vinh qua hành trình lao động miệt mài. Trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu rộng và ngành văn hóa thực hiện Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, xiếc được kỳ vọng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, giữ vai trò nòng cốt trong đào tạo và phát triển nhân lực chất lượng cao.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho đại diện lãnh đạo Liên đoàn Xiếc Việt Nam và trao bằng khen cá nhân cho NSND Tống Toàn Thắng.

Nghệ sĩ xiếc - những người chinh phục giới hạn

Trao đổi với VietNamNet, NSND Tống Toàn Thắng cho biết nghệ sĩ xiếc mỗi ngày đều đối diện với nguy hiểm: độ cao, độ khó, chấn thương và cả giới hạn thể lực: "Để đứng vững trên sân khấu, nghệ sĩ phải có ý chí bền bỉ, sức chịu đựng hiếm có và tinh thần vượt qua nỗi sợ hãi. Những thành tích đạt được không đến từ may mắn mà từ hành trình dài vượt khó".

Đặc biệt, giai đoạn hậu đại dịch để lại nhiều khó khăn. Không ít nghệ sĩ buộc phải rời nghề vì điều kiện sống không đảm bảo. Những người còn trụ lại là những người lựa chọn ở lại bằng tất cả tình yêu nghề và lòng kiên định.

Theo NSND Tống Toàn Thắng, đời sống nghệ sĩ vẫn còn nhiều bất cập: chế độ bồi dưỡng, thù lao thấp, lương khởi điểm không tương xứng với đặc thù nghề, tuổi nghề ngắn khiến nghệ sĩ sau giai đoạn đỉnh cao phải vật lộn tìm hướng rẽ mới. Ông mong các cơ quan chức năng quan tâm hơn nữa, hoàn thiện chính sách để nghệ sĩ yên tâm gắn bó.