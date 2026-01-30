- Huyền Trang đóng phim nhiều năm nhưng vai Mỹ Trinh trong "Lằn ranh" mới tạo cú nổ trong sự nghiệp. Điểm gì là khó nhất ở nhân vật này thử thách chị?

Tôi biết ơn vì đã có nhiều vai diễn trước đó để tích lũy, nhưng đúng là Mỹ Trinh là vai mang lại nhiều cảm xúc nhất từ trước đến nay. Đây là một nhân vật rất “đời”, phức tạp không đơn thuần là phản diện hay chính diện. Cái khó nhất là phải tiết chế cảm xúc, không được diễn quá tay vì Trinh là người phụ nữ luôn che giấu nội tâm rất giỏi. Có những cảnh bên ngoài bình thản nhưng bên trong dậy sóng, điều đó đòi hỏi tôi phải đào sâu tâm lý nhân vật.

Diễn viên Huyền Trang

- Hồng Diễm từng muốn đóng vai Mỹ Trinh mà không được. Nếu cho chọn lại chị muốn đóng vai nữ nào nhất trong "Lằn ranh"? Theo chị thì vai nào khó hơn, Thu - Viện phó viện kiểm sát hay Trinh?

Mọi người có chia sẻ điều đó và thực sự bất ngờ vì chị Hồng Diễm là diễn viên tôi ngưỡng mộ. Nếu được chọn lại, tôi vẫn chọn Mỹ Trinh vì đây là vai mang đến cho mình nhiều thử thách mới.

Theo tôi, hai vai khó theo hai cách khác nhau. Thu khó ở sự chuẩn mực, lý trí, đòi hỏi diễn xuất rất tiết chế. Còn Trinh khó vì nội tâm phức tạp, nhiều lớp lang, phải khiến khán giả vừa giận, vừa thương, vừa tò mò.

- Cảnh quay nào ghi dấu ấn mạnh nhất với chị?

Cảnh khiến tôi ám ảnh nhất là những đoạn Trinh đứng một mình, không thoại chỉ có ánh mắt và cảm xúc. Có những cảnh quay xong tôi vẫn chưa thoát được tâm lý nhân vật, cảm giác rất nặng nề. Đó là những phân đoạn không ồn ào nhưng lại cực kỳ khó.

NSND Trung Anh và Huyền Trang trong "Lằn ranh".

- Trong phim này chị có nhiều cảnh tình cảm với NSND Trung Anh - người hơn mình tới 30 tuổi. NSND Trung Anh ngại ngùng khi đóng cảnh tình cảm với chị, còn Trang thì sao?

Thực ra ban đầu tôi cũng khá áp lực và có chút ngại. Nhưng vì anh Trung Anh là một nghệ sĩ rất chuyên nghiệp, luôn giữ sự chừng mực và tôn trọng bạn diễn nên thấy yên tâm. Khi vào nhân vật mọi thứ diễn ra tự nhiên vì cả hai đều đặt cảm xúc và câu chuyện của nhân vật lên trên.

- Cảnh nào với NSND Trung Anh là khó nhất với chị?

Khó nhất là những cảnh vừa có tình cảm, vừa có sự giằng xé nội tâm. Trinh không yêu một cách vô điều kiện mà luôn có toan tính, mâu thuẫn bên trong. Vì vậy, tôi phải diễn sao để khán giả thấy được sự rung động thật nhưng vẫn cảm nhận được những góc khuất đó là điều không hề dễ.

NSND Trung Anh cùng NSƯT Nguyệt Hằng và Huyền Trang ở hậu trường 1 cảnh quay.

- Kém NSND Trung Anh nhiều tuổi, trên phim trường hai người xưng hô ra sao và có phải tập luyện với nhau nhiều khi quay các cảnh riêng tư không?

Ngoài đời, tôi xưng hô với anh Trung Anh đúng mực, còn trên phim trường theo nhân vật. Trước các cảnh riêng tư, hai anh em đều trao đổi kỹ với đạo diễn, thống nhất tâm lý và cách thể hiện để khi vào quay được tự nhiên nhất, tránh cảm giác gượng gạo.

- Trang được khen ngợi với tạo hình phim này, vào vai một nữ chủ tịch nhiều tiền và quyền lực, chị đã phải đầu tư cho phục trang ra sao để trông thật sang chảnh?

Tôi may mắn khi được ê-kíp phục trang và make up hỗ trợ kỹ lưỡng. Tôi cũng chủ động trao đổi thêm về phong cách của nhân vật: đơn giản nhưng tinh tế, không quá phô trương. Tôi chú ý từ trang phục, kiểu tóc đến phụ kiện để khi xuất hiện, Trinh toát lên được thần thái của một người phụ nữ có tiền, có quyền và bản lĩnh.

Huyền Trang trong tạo hình Mỹ Trinh - Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam.

NSND Trung Anh và Huyền Trang trong "Lằn ranh":

Diễn viên Huyền Trang sinh năm 1991, tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Cô là gương mặt quen thuộc trên phim truyền hình VTV, ghi dấu ấn qua các vai phụ trong: Đấu trí, Hành trình công lý, Biệt dược đen và Lằn ranh. Vai Mỹ Trinh trong Lằn ranh là vai chính dài hơi nổi bật nhất của Huyền Trang. Cô nổi tiếng với lối diễn xuất tự nhiên, sắc vóc quyến rũ và chuyên trị các vai nữ chủ tịch hoặc vai phụ sắc sảo, táo bạo. Hiện nữ diễn viên là mẹ đơn thân.

