Trong phim Lằn ranh đang phát sóng trên VTV1, Huyền Trang vào vai Trinh - Chủ tịch tập đoàn Trinh Tam. Cô có mối quan hệ ngoài luồng với ông Sách - Phó Bí thư thường trực tỉnh Việt Đông - nhân vật do NSND Trung Anh đảm nhiệm. Hai diễn viên trong các tập gần đây có những cảnh tình cảm khi mối quan hệ bí mật của họ dần lộ diện.

NSND Trung Anh và Huyền Trang trong "Lằn ranh".

Ngoài đời, Huyền Trang sinh năm 1991, kém NSND Trung Anh 30 tuổi. Lằn ranh là bộ phim đầu tiên cô đóng cặp với NSND Trung Anh. Ngoài đời, nữ diễn viên gọi NSND Trung Anh là "chú". Chia sẻ với VTV Kết nối, Huyền Trang nói: "Chú Trung Anh trên phim là ông bố quốc dân và ít khi đóng cảnh tình yêu nên khi ra ngoài kể cả một câu tình cảm hơi quá một chút là chú cũng ngại. Hoặc chú diễn cảnh tình cảm với Trang xong là mặt chú đỏ bừng lên".

Nữ diễn viên cho biết ở những tập sau cô và NSND Trung Anh có cảnh tâm lý rất nặng khi Trinh đứng giữa lằn ranh lựa chọn, từ bỏ tình yêu hay công danh sự nghiệp. Với cảnh này Huyền Trang rất mệt vì cô phải nuôi tâm lý cho cảnh quay và đến giờ vẫn chưa thoát được vai. Cô cho biết các cảnh sau này của Mỹ Trinh chính là mắt xích để tạo nên sóng gió của tỉnh Việt Đông. "Sau này cô ấy còn khuấy động kinh khủng hơn nữa", Huyền Trang tiết lộ.

NSND Trung Anh.

Mỹ Trinh là vai thuộc tuyến nhân vật nữ có màu sắc và đất diễn nhất phim. Nữ diễn viên Hồng Diễm (vai Viện phó Viện kiểm sát Hằng Thu) chia sẻ với VietNamNet khi đọc kịch bản Lằn ranh cô từng xin vào vai Mỹ Trinh. "Thực tế ban đầu đọc kịch bản tôi muốn thay đổi hình ảnh và xin vào vai của Huyền Trang nhưng chắc đạo diễn đã ấn định trong đầu về các diễn viên mình chọn nên chưa có cơ hội", nữ diễn viên chia sẻ.

Ảnh, clip: VTV