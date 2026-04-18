Đôi chân trần trên nương rẫy và ký ức gánh nặng 20.000 đồng

Trước khi trở thành một gương mặt lịch lãm của điện ảnh Việt, Hà Việt Dũng từng sống ở miền núk với tuổi thơ nhọc nhằn. Nam diễn viên sinh năm 1987 nhớ lại những ngày tháng 8, 9 tuổi đã theo mẹ đi bốc gạch thuê.

Có năm, đàn trâu nhà anh đột ngột chết cả trâu mẹ lẫn trâu con, khiến cái nghèo vốn hiện hữu lại càng thêm chồng chất. Hình ảnh người mẹ gánh rau khoai lang nặng trĩu đi bán, có khi phải gánh đi rồi lại gánh về mà cả buổi chỉ thu về chưa đầy 20.000 đồng đã hằn sâu sắc trong tâm trí anh.

Hà Việt Dũng chia sẻ rằng khi phải cóp nhặt từng nghìn lẻ để đong gạo qua ngày, con người ta mới thực sự thấu hiểu nỗi vất vả của cha mẹ. Anh luôn dành một tình cảm đặc biệt, sự bao dung và biết ơn vô hạn đối với gia đình mình vì đã cùng nhau đi qua những năm tháng bĩ cực nhất.

Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Hà Việt Dũng quyết định vào Nam lập nghiệp. Cuộc đời anh rẽ sang một hướng hoàn toàn mới khi thử sức với nghề người mẫu. Dù xuất phát điểm là một tay ngang nhưng với sự quyết tâm, anh đã giành được giải Đồng ở Siêu mẫu Việt Nam. Tuy nhiên, chàng siêu mẫu vẫn hàng ngày đứng bán nước mía tại vỉa hè TPHCM để trang trải cuộc sống và nuôi giấc mơ nghệ thuật.

Cơ duyên đưa anh đến với điện ảnh là nhờ đạo diễn Ngô Quang Hải với vai chính trong phim Mùa hè lạnh. Đứng trước ống kính lần đầu, anh thú nhận bản thân cảm thấy lo lắng vì chưa từng được đào tạo bài bản qua trường lớp. Sự vụng về ban đầu không làm Hà Việt Dũng nản chí, trái lại trở thành động lực để anh nỗ lực gấp bội. Nam diễn viên tự nhận mình là người may mắn khi liên tục được các nhà sản xuất và đạo diễn ưu ái trao cơ hội, từ những vai diễn điện ảnh đến những dự án phim truyền hình lớn của VFC.

Biến hóa đa diện từ gã sở khanh đến người hùng thầm lặng

Sự nghiệp của Hà Việt Dũng là một biểu đồ đầy thú vị về sự hóa thân. Khán giả từng ghét cay ghét đắng anh qua những vai diễn sở khanh trong Ngược chiều nước mắt. Anh kể vui trong chương trình Sao check rằng thời điểm đó, có người xem phim chỉ muốn tắt tivi mỗi khi thấy mặt mình. Bằng thực lực và sự nghiêm túc, Hà Việt Dũng dần chinh phục công chúng qua các vai diễn chính trực như thẩm phán trong Lựa chọn số phận hay chiến sĩ công an ngầm trong Bão ngầm và Độc đạo.

Đặc biệt vai diễn tổng tài Viễn trong phim Cách em 1 milimet đã mang đến một hình ảnh Hà Việt Dũng lịch lãm, hoàn hảo. Anh thừa nhận mình được tận hưởng cảm giác oai phong của một giám đốc giàu có trong suốt mấy tháng quay phim, một trải nghiệm khác xa với quá khứ lam lũ.

Nhưng đằng sau những vai diễn là nỗi bất an thường trực. Anh thú nhận bản thân luôn cảm thấy bứt rứt, khó chịu nếu ở nhà khoảng 2-3 tháng mà không có dự án mới gọi tên. Với Hà Việt Dũng, đó không chỉ là sự trống trải về công việc mà còn là nỗi sợ thầm kín về việc bị nghề lãng quên. Anh luôn lo nếu mình không nỗ lực, không có vai diễn mới để nghiên cứu, khán giả và các đạo diễn sẽ tìm thấy những lựa chọn khác thay thế mình.

Hậu phương vững chắc

Đằng sau một Hà Việt Dũng đầy năng lượng trên phim trường là một tổ ấm bình yên tại Hòa Bình. Anh may mắn có bà xã Hà Thị Nhung, một người phụ nữ dân tộc Thái bản lĩnh và thấu hiểu. Câu chuyện tình yêu của họ bắt đầu từ một chương trình truyền hình, nơi Nhung cảm động trước sự hiếu thảo của anh và chủ động liên lạc. Họ đến với nhau nhanh chóng nhưng bền chặt bằng sự tin tưởng tuyệt đối.

Dù tính chất công việc thường xuyên phải đi xa và tiếp xúc với nhiều bạn diễn nữ nhưng vợ anh chưa bao giờ để sự ghen tuông làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của chồng. Cô không chỉ là người giữ lửa mà còn là hậu phương vững chắc giúp anh yên tâm cống hiến. Với Hà Việt Dũng, hôn nhân không phải là sự gò bó về trách nhiệm mà là sự đồng hành của hai tâm hồn đồng điệu. Anh luôn trân trọng sự hy sinh thầm lặng của vợ và coi đó là động lực lớn nhất để phấn đấu. Hà Việt Dũng nói coi vợ là một người bạn đồng hành, một người tri kỷ để có thể đi cùng nhau dài lâu và xa hơn.

