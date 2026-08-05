Nhiều lần đối diện lằn ranh sinh - tử

Ở tuổi 73, NSND Trung Đức vẫn giữ được chất giọng hào sảng và tinh thần phơi phới mỗi khi nhắc về âm nhạc. Ít ai biết rằng, sau ánh đèn sân khấu, giọng ca "vàng" đã hơn 30 năm sống chung với căn bệnh đái tháo đường, từng có thời khắc đối diện sinh tử khi mắc sốt xuất huyết và gần đây phải mổ đục thủy tinh thể.

Thái độ đón nhận chủ động cùng phương pháp điều trị chuẩn xác là chìa khóa giúp nam nghệ sĩ đi qua những chặng đường gian khó nhất.

NSND Trung Đức tái khám sau phẫu thuật đục thủy tinh thể tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Ảnh: N.Huyền

Hơn ba thập kỷ trước, khi nhận chẩn đoán mắc đái tháo đường, NSND Trung Đức cũng như bao người không tránh khỏi những lo lắng. Có thời điểm, chỉ số đường huyết của ông vọt lên mức báo động 30 mmol/L buộc phải nhập viện cấp cứu.

Chưa dừng lại ở đó, tuổi tác cùng các bệnh lý nền khiến quá trình chăm sóc sức khỏe của nam nghệ sĩ gặp nhiều thử thách hơn. Năm 2020, khi đại dịch Covid-19 bùng phát, ông bị sốt xuất huyết nặng, lượng tiểu cầu trong máu sụt giảm nghiêm trọng.

“Giữa thời điểm dịch bệnh bùng phát, nguồn máu và tiểu cầu tại nhiều cơ sở y tế khan hiếm, tôi rơi vào tình trạng nguy kịch trong đêm”, NSND Trung Đức nhớ lại.

Gần đây nhất, ông lại đứng trước lằn ranh sinh tử khi bất ngờ đau nhức mắt dữ dội, nhìn mờ, đau đầu kèm buồn nôn. Khi đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, ông được chẩn đoán mắc thiên đầu thống (Glocom), chỉ định mổ gấp trong đêm. Do có bệnh lý nền đái tháo đường, ông đối diện với áp lực đường máu tăng cao khi phải sử dụng corticoid trong quá trình điều trị nhưng may mắn qua cơn nguy kịch.

Dù đứng trước những biến cố sức khỏe dồn dập, NSND Trung Đức cho biết bản thân chưa bao giờ rơi vào tâm lý hoảng loạn bởi luôn tin vào sự phát triển của y học cũng như trình độ chuyên môn của các y bác sĩ Việt Nam.

Giữ tâm lý lạc quan, tìm kiếm sự đồng hành từ các bác sĩ

Sau khi phát hiện mắc bệnh đái tháo đường, NSND Trung Đức luôn tuân thủ nghiêm ngặt chế độ ăn uống, kiêng khem kỹ càng nhưng đường huyết vẫn liên tục dao động. Có khi đường huyết lên cao chót vót, lúc lại chạm đáy khiến ông bủn rủn chân tay không thể làm gì.

Tình trạng của nam nghệ sĩ được xoay chuyển khi nhận được tư vấn về cách điều trị cá thể hóa từ PGS.TS Đỗ Đình Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đức Giang - Hà Nội (khi đó là Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn).

NSND Trung Đức được tư vấn chế độ dinh dưỡng lành mạnh: Ăn đúng, ăn đủ và khoa học; không cần kiêng khem quá mức. Đơn thuốc dành cho người mắc bệnh hơn 30 năm như ông được điều chỉnh phù hợp với thể trạng và lịch sinh hoạt thực tế, giúp việc dùng thuốc không còn là rào cản trong công việc hay đời sống hằng ngày.

NSND Trung Đức vẫn lạc quan dù sống chung với căn bệnh đái tháo đường suốt 30 năm. Ảnh: N.Huyền

Nhờ sự giám sát y tế chặt chẽ và tinh thần tích cực, NSND Trung Đức trong nhiều năm qua luôn duy trì chỉ số đường huyết ổn định ở mức 6.0-7.2 mmol/L.

Bước qua những khúc trầm của bệnh tật, NSND Trung Đức gửi gắm lời khuyên tới những người cùng chung cảnh ngộ: Đái tháo đường không phải là điều quá đáng sợ nếu người bệnh giữ được tâm lý lạc quan, tìm kiếm sự đồng hành từ các bác sĩ có chuyên môn và kiên trì tuân thủ chế độ dinh dưỡng, dùng thuốc đúng cách.

Ở tuổi ngoài 70, niềm vui sống và ngọn lửa đam mê ca hát của ông vẫn vẹn nguyên nhờ sự chủ động chăm sóc sức khỏe mỗi ngày. Đến nay, ông vừa tiếp tục công việc của một ca sĩ vừa là giảng viên truyền dạy kinh nghiệm cho nhiều học trò.