Tôi bị đái tháo đường và rối loạn mỡ máu, có nên uống nước lá vối hằng ngày không? (Nguyễn Văn Thập - Văn Khê, Hà Nội).

Tiến sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh, Hà Nội tư vấn:

Nước lá vối là thức uống quen thuộc giúp giải khát, lá và nụ vối được y học cổ truyền đánh giá là vị thuốc có tác dụng kiện tỳ, tiêu thực, hỗ trợ tiêu hóa.

Một số nghiên cứu hiện đại ghi nhận loại lá này chứa nhiều hợp chất sinh học có lợi cho sức khỏe, có tiềm năng hỗ trợ kiểm soát đường huyết và chuyển hóa mỡ máu.

Nước lá vối tốt cho sức khỏe. Ảnh: Hoa Linh.

Người bị rối loạn mỡ máu: Uống nước lá vối có tác dụng kiện tỳ, tiêu thực, sát khuẩn, phù hợp với người hay đầy bụng, khó tiêu sau bữa ăn nhiều chất béo hoặc đạm. Uống nước ấm có thể giảm cảm giác chướng bụng, hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

Các polyphenol trong lá vối cũng được ghi nhận có khả năng hạn chế quá trình oxy hóa lipid, từ đó hỗ trợ chuyển hóa chất béo và góp phần cải thiện tình trạng rối loạn mỡ máu.

- Người bị bệnh đái tháo đường: Nước lá vối có thể hỗ trợ người đái tháo đường kiểm soát đường huyết. Đặc biệt thức uống này chứa nhiều flavonoid và polyphenol - những hợp chất chống oxy hóa có khả năng bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do.

Một số nghiên cứu thực nghiệm cho thấy chiết xuất từ lá và nụ vối có thể góp phần cải thiện chuyển hóa glucose, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và bảo vệ chức năng tế bào beta của tuyến tụy - nơi sản xuất insulin.

Tuy nhiên, các nghiên cứu này mới dừng ở nghiên cứu tiền lâm sàng hoặc quy mô nhỏ. Chưa có đủ dữ liệu để khẳng định nước lá vối có thể điều trị đái tháo đường, gan nhiễm mỡ hay rối loạn lipid máu. Người bệnh vẫn cần tuân thủ chế độ ăn uống, tập luyện, kiểm soát cân nặng và sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.

Khi sử dụng nước lá vối, bạn cần lưu ý không nên uống quá đặc hoặc quá nhiều trong ngày; không uống khi bụng đang đói. Phụ nữ mang thai, người mắc bệnh mạn tính hoặc đang dùng thuốc điều trị nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên.

Đây chỉ là biện pháp hỗ trợ, không phải "thần dược" và không thể thay thế các phương pháp điều trị đã được chứng minh hiệu quả đối với đái tháo đường, mỡ máu hay các bệnh mạn tính khác.

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