Khám miễn phí trong tuần đầu tiên

Chị Trần Thị Sen (sinh năm 1984, ở Phú Cát, Hà Nội) từng sinh mổ tại Gia Lai và TPHCM. Lần này, chị trở về sinh con thứ 3 gần nhà (cách khoảng 4-5km), chị Sen cảm thấy tiện lợi, yên tâm hơn rất nhiều.

Trong khi đó, sản phụ Hoàng Thị Liêm (31 tuổi, ở Dương Nội, Hà Nội) mang thai con đầu lòng sau 7 năm chờ đợi bằng phương pháp IVF, dự định mổ chủ động ở tuần 39.

Giáo sư Nguyễn Duy Ánh trả lời báo chí trước khi vào phòng mổ thực hiện ca đầu tiên tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2. Ảnh: N. Huyền

Chị Liêm tâm sự chị cảm thấy "đi đẻ như nghỉ dưỡng" khi là một trong những sản phụ đầu tiên được mổ đẻ tại cơ sở mới khang trang, sạch đẹp.

Trước đây, chị khám ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 1 nhưng đường đi hay tắc và viện luôn đông đúc. Dù khoảng cách từ nhà đến hai cơ sở tương đương (khoảng 12km) nhưng tuyến đường xuống cơ sở 2 thuận tiện, không lo tắc. Chị hoàn toàn tin tưởng vào đội ngũ bác sĩ đầu ngành cùng trang thiết bị hiện đại tại đây.

Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho người dân, Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 triển khai chương trình khám miễn phí cho tất cả bệnh nhân trong tuần lễ đầu tiên (từ 4-7/8). Các chi phí dịch vụ phát sinh khác liên quan đến xét nghiệm, thủ thuật hay phẫu thuật sẽ được thu theo đúng quy định hiện hành.

GS.TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương cho biết, trong giai đoạn đầu, bệnh viện dự kiến tiếp nhận khám khoảng 500 bệnh nhân mỗi ngày và vận hành quy mô 300 giường điều trị nội trú. Dự kiến trong ngày đầu khai trương, bệnh viện sẽ mổ trên 10 ca.

Từ sáng, rất đông bệnh nhân đã đến chờ khám. Ảnh: N. Huyền

Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 được xây dựng trên diện tích khoảng 6,5ha với tổng nguồn vốn lên tới gần 1.000 tỷ đồng, bao gồm đầy đủ các chuyên khoa lâm sàng, cận lâm sàng và các bộ phận chức năng. Tại đây, Bộ Y tế đã phê duyệt thực hiện 2.222 danh mục kỹ thuật chuyên môn, tạo nền tảng vững chắc để triển khai các dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao trong lĩnh vực sản phụ khoa, sơ sinh và hỗ trợ sinh sản.

Theo GS Ánh, với mặt bằng rộng rãi cùng hệ thống trang thiết bị hiện đại, đây là cơ hội rất tốt để bệnh viện triển khai trước hết các kỹ thuật sản phụ khoa cơ bản.

Sau đó, cơ sở mới sẽ tập trung phát triển các kỹ thuật mũi nhọn, những kỹ thuật chuyên sâu mà trước đây đôi khi cơ sở 1 không đủ mặt bằng để thực hiện nên phải phối hợp với các đơn vị chuyên khoa khác.

Máy móc, trang thiết bị tại đây đều mới sản xuất năm 2025-2026. Ảnh: N. Huyền

Đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm

Việc bố trí nhân lực tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương cơ sở 2 sẽ căn cứ vào số lượng người bệnh thực tế.

“Đây là vấn đề mà người dân rất quan tâm, bởi nhiều người lo ngại cơ sở mới đi vào hoạt động nhưng số lượng y bác sĩ không tăng tương ứng. Tuy nhiên, bệnh viện đã có hơn 2 năm chuẩn bị cho việc đưa cơ sở 2 vào hoạt động, vì vậy đến thời điểm này chúng tôi hoàn toàn bảo đảm nguồn nhân lực cho cả hai cơ sở”, Giáo sư Ánh khắng định.

PGS. TS Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương thăm khám cho sản phụ. Ảnh: N. Huyền

Với mong muốn mọi điều kiện về trang thiết bị và con người ở cơ sở 2 đều phải ở mức tốt nhất, Bệnh viện đã điều động đội ngũ thầy thuốc từ cơ sở 1 sang cơ sở 2 đều là những người nhiều kinh nghiệm nhằm bảo đảm chất lượng chuyên môn.

Trong khi đó, cơ sở 1 vẫn tiếp tục thực hiện công tác khám, cấp cứu và các hoạt động thường quy. Lực lượng tại cơ sở 1 sẽ có sự kết hợp giữa cán bộ có kinh nghiệm và cán bộ trẻ.