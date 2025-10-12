Lễ hội Văn hóa Thế giới 2025 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Ngoại giao và UBND TP Hà Nội tổ chức, diễn ra từ ngày 10 - 12/10/2025 tại Trung tâm Di sản Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận. Với mục tiêu tôn vinh giá trị đa dạng văn hóa và tăng cường giao lưu nhân dân, Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội là hoạt động văn hóa đối ngoại trọng điểm của Việt Nam năm 2025, quy tụ 48 quốc gia và tổ chức quốc tế tham dự.

BTC và các nhà thiết kế trong đêm diễn ''Bước chân di sản''.

Chương trình diễn ra tại Hoàng Thành Thăng Long.

Điểm nhấn của Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội 2025 chính là show thời trang Bước chân di sản diễn ra tối 11/10/2025 tại sân khấu trung tâm Hoàng Thành Thăng Long. Show diễn giới thiệu tới công chúng Việt Nam và quốc tế gần 100 bộ trang phục truyền thống đến từ các quốc gia với sự tham gia trình diễn của những gương mặt nổi tiếng như: siêu mẫu Hạ Vy, diễn viên Quỳnh Nga, Quỳnh Kool, MC Vân Hugo, nhạc sĩ Giáng Son, hoa hậu Trần Bảo Ngọc, 2 đại sứ Thụy Sĩ, Pakistan tại Việt Nam và các người mẫu.

Diễn viên Quỳnh Kool gây ấn tượng với màn xuất hiện trong BST "Nguyệt hoa".

Siêu mẫu Hạ Vy vô cùng thần thái.

Đây có thể nói là màn trình diễn trang phục dân tộc quốc tế phong phú và hoành tráng nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Với sự dẫn dắt của MC Kim Nguyên Bảo và MC Khánh Vy, Bước chân di sản đưa người xem qua cuộc hình trình của di sản và văn hoá, "xuyên không" qua nhiều quốc gia.

Kinh nghiệm đạo diễn các show diễn quy mô lớn giúp Hoàng Công Cường mang tới tầm vóc cho chương trình lần này. Với hình ảnh mãn nhãn khi kết hợp công nghệ 3D mapping và âm thanh, ánh sáng sân khấu hiện đại, Bước chân di sản nâng tầm và không thua kém bất cứ show thời trang quốc tế lớn nào.

Một tiết mục múa ấn tượng trong chương trình.

Như một lời chào từ nước chủ nhà đúng dịp Thủ đô vừa kỷ niệm 71 năm giải phóng, bộ sưu tập mang tên HaNoi in Hà Nội của nhà thiết kế Vũ Việt Hà được chọn mở màn ngay sau màn múa Lụa là. Liên khúc Welcome Vietnam - Hello Vietnam - Dáng em lụa là được chọn làm nhạc nền cho bộ sưu tập với sự trình diễn của nghệ sĩ violin Thu Huyền, ca sĩ Lê Trang, Lê Anh…

Các người mẫu và 4 phu nhân đến từ các đại sứ quán Mỹ - Séc - Nhật Bản - Ukraine tại Việt Nam trình diễn trang phục của nhà thiết kế Anh Thư (thương hiệu Ngân An).

Kế tiếp chương trình là bộ sưu tập Heritage in Hà Nội của nhà thiết kế Anh Thư là sự kết nối giữa truyền thống và hiện đại. Những họa tiết gốm Bát Tràng, chiếc nón lá và hình ảnh hồn sen thanh khiết gợi nhắc vẻ đẹp Việt trong âm nhạc Trịnh Công Sơn, tái hiện chiều sâu văn hóa đất kinh kỳ với sự tham gia của 4 phu nhân đến từ đại sứ quán Mỹ - Séc - Nhật Bản -Ukraine, hoa hậu Trần Bảo Ngọc và các người mẫu thể hiện cầu nối văn hoá và di sản giữa Việt Nam và bạn bè 5 châu.

Trình diễn trang phục các nước.

Để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất trong Lễ hội Văn hóa Thế giới 2025 chính là phần trình diễn bộ sưu tập truyền thống của 19 nước đến từ châu Á, Âu, Phi, Mỹ của các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế mang đến không gian lễ hội đầy màu sắc, âm nhạc và thắm đượm tình hữu nghị. Các khách mời quốc tế cũng được dịp chiêm ngưỡng bộ sưu tập cổ phục Việt và áo dài gồm bộ sưu tập Dệt hoạ Vân Yên - Mị xiêm y, Thăng Long - dấu thời gian, Nguyệt hoa.

Phần được chờ đợi nhất chính là màn đấu giá 5 bộ trang phục đẹp nhất trong đêm diễn và đấu giá vật phẩm là bình gốm Mẹ và con, chuỗi vòng ngọc trai… Trong đó, bức tranh khổ lớn Điệu chèo cổ và tiếng sáo diều trên cánh đồng vàng của hoạ sĩ Ngô Bá Hoàng dưới sự dẫn dắt sôi nổi của NSND Tự Long và NSND Xuân Bắc đã thu về 1 tỷ đồng.

Cục trưởng Xuân Bắc và NSND Tự Long khuấy động màn đấu giá.

Bức tranh "Điệu chèo cổ và tiếng sáo diều trên cánh đồng vàng'' thuộc về một đại diện của SHB và T&T - đơn vị tài trợ cho chương trình thắng đấu giá 1 tỷ đồng.

Toàn bộ số tiền đấu giá của chương trình là 2,5 tỷ đồng sẽ được chuyển đến các địa phương chịu thiệt hại do mưa lũ, nhằm hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, trường học và các công trình dân sinh. Đây không chỉ là hoạt động ý nghĩa nhất của chương trình mà còn thể hiện ý nghĩa nhân văn của sự kiện.

Đạo diễn Hoàng Công Cường chia sẻ Lễ hội Văn hóa Thế giới năm 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội quy tụ 48 quốc gia - nơi hội tụ rất nhiều câu chuyện tại Hoàng Thành Thăng Long để quảng bá văn hoá các nước. Đêm khai mạc với phần trình diễn mãn nhãn đã giới thiệu di sản văn hoá của Việt Nam ra thế giới. Bên cạnh đó có sự kết hợp của các nghệ sĩ quốc tế trong Bước chân di sản mang tới cho khán giả không khí tự hào. Qua lễ hội lần này, khán giả quốc tế hiểu về hành trình văn hoá, lịch sử của Việt Nam và nơi đây sẽ là địa chỉ du lịch để họ đặt chân khám phá.

Đạo diễn Hoàng Công Cường trong màn đấu giá chuỗi vòng ngọc trai.

Ảnh: Hoà Nguyễn