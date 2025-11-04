Tối 4/11, anh Kiều Hải - con trai NSƯT Kiều Hưng thông báo tin buồn trên trang cá nhân: "Nghệ sĩ Kiều Hưng - giọng ca vàng huyền thoại của nền âm nhạc Việt Nam, người hát tình ca đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ, người nghệ sĩ suốt đời cống hiến cho quê hương, đất nước và nhân dân đã vĩnh viễn ra đi".

Gia đình cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến các cơ quan, tổ chức, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả gần xa đã quan tâm, chia sẻ, động viên trong thời gian nghệ sĩ điều trị bệnh. Thông tin về lễ tưởng niệm và tiễn biệt sẽ được gia đình thông báo sau.

NSƯT Kiều Hưng - người thầy đầu tiên của rất nhiều ngôi sao, trong đó có NSND Thái Bảo.

NSƯT Kiều Hưng, tên thật là Kiều Tất Hưng, sinh năm 1937 tại Phú Xuyên, Hà Nội. Với người yêu nhạc Việt Nam những năm 1960 - 1980, cái tên Kiều Hưng gắn liền với ký ức đẹp của một thời. Ông được mệnh danh là "giọng ca vàng" của dòng nhạc cách mạng - trữ tình, người đã góp phần làm nên diện mạo rực rỡ của nền âm nhạc Việt Nam hiện đại.

Trong suốt sự nghiệp, NSƯT Kiều Hưng đã thể hiện thành công hàng loạt ca khúc nổi tiếng, đi cùng năm tháng như: Tình ca, Đường lên Tây Bắc, Bèo dạt mây trôi, Bài ca người thợ rừng, Bài ca trên núi, Bài ca Hà Nội… Những ca khúc ấy, qua tiếng hát của nghệ sĩ Kiều Hưng, không chỉ là âm nhạc, mà còn là tâm hồn, là khát vọng của con người Việt Nam trong những năm tháng chiến đấu và xây dựng đất nước.

Năm 1995, gia đình NSƯT Kiều Hưng qua Đức định cư. Thời gian đầu, ông vẫn tham gia đều đặn các chương trình âm nhạc cộng đồng phục vụ người Việt tại Đức, Pháp, Tiệp Khắc và Mỹ. Dù xa Việt Nam nhưng đi đến đâu ông đều nhận được sự ưu ái của những người yêu nhạc Việt.