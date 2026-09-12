"Ông hoàng" đa tài

NSƯT Kim Tử Long tên thật là Hoàng Kim Long, sinh năm 1966 tại Sài Gòn, là một trong những nghệ sĩ cải lương nổi bật nhất giai đoạn sau 1975. Năm 1981, Kim Tử Long gia nhập Đoàn cải lương Trần Hữu Trang nhanh chóng gây chú ý nhờ ngoại hình thư sinh, giọng hát ngọt và phong cách diễn chân phương.

Suốt thập niên 1990-2000, anh trở thành kép mùi được nhiều đoàn hát lớn như Huỳnh Long, Minh Tơ, Sông Bé săn đón. Anh ghi dấu ấn qua loạt vở diễn như: Bên cầu dệt lụa, Tô Ánh Nguyệt, Bông hồng cài áo, Nửa đời hương phấn, Thái hậu Dương Vân Nga, Lã Bố - Điêu Thuyền... góp phần tạo nên thời kỳ phát triển bùng nổ của băng đĩa cải lương.

Thời hoàng kim, Kim Tử Long được yêu thích tới mức mua được nhà chỉ nhờ biểu diễn duy nhất bài Tình anh bán chiếu. Sau NSƯT Vũ Linh, Kim Tử Long được cho là ứng cử viên nặng ký nhất kế thừa danh hiệu "Ông hoàng cải lương".

Trên đỉnh cao sự nghiệp, Kim Tử Long không dừng lại mà mở rộng phạm vi hoạt động như: đi hát, đóng kịch, ghi hình gameshow, chấm thi, quảng cáo, làm MC, đạo diễn sân khấu và kinh doanh. Thành công từ lĩnh vực kinh doanh giúp anh có cuộc sống ổn định, không phải lo nghĩ nhiều về chuyện "cơm áo gạo tiền".

NSƯT Kim Tử Long. Ảnh: FBNV

3 đời vợ và nỗi buồn khi trượt danh hiệu NSND

Thành công trong nghệ thuật nhưng Kim Tử Long lại khá lận đận trong chuyện tình cảm. Anh từng trải qua 2 cuộc hôn nhân đổ vỡ trước khi có được cuộc sống hạnh phúc bên vợ kém 11 tuổi - nghệ sĩ Trinh Trinh. Kim Tử Long tin vào chuyện duyên nợ ở đời, từ chuyện yêu đương, kết hôn đến khi chia tay. Anh không tiếc nuối quá khứ vì đã nỗ lực trọn vẹn cho vai trò làm chồng, làm cha.

Hậu chia tay, anh chưa từng né tránh hay ngại ngùng nhắc đến chuyện quá khứ. Nam nghệ sĩ và những người cũ vẫn giữ quan hệ bạn bè thân tình, chung tay nuôi dạy các con nên người. Dù vậy, việc mang tiếng "đào hoa", "thay bồ như thay áo" khiến Kim Tử Long chạnh lòng vì "không ai muốn hôn nhân đổ vỡ, cuộc sống đôi lúc phải chấp nhận".

Qua 3 cuộc hôn nhân, Kim Tử Long có 5 người con, trong đó 3 cô con gái với 2 người vợ đầu được dư luận quan tâm nhiều nhất. Trong đó, con gái lớn Hoàng Kim Phụng (được biết đến với nghệ danh Maika) theo đuổi nghề diễn viên; con gái thứ là Hoàng Gia Linh phụ cha quản lý nhà hàng còn con gái út là Hoàng Gia Hân nổi tiếng mạng xã hội bởi vẻ ngoài xinh đẹp. Ba cô gái đều thân với 2 em trai cùng cha khác mẹ.

Vụ đánh bạc trở thành vết thương lòng nam NSƯT không bao giờ quên. Ảnh: Tư liệu

Ngoài điều tiếng liên quan hôn nhân, NSƯT Kim Tử Long từng buồn khi trượt xét duyệt danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân.

Cuộc sống viên mãn, giàu có

Khác nhiều đồng nghiệp, Kim Tử Long từ trẻ đã nổi bật với năng lực tài chính. Trong một chương trình, anh kể bắt đầu kinh doanh bất động sản từ những năm đầu thập niên 2000.

Khi ấy, Kim Tử Long mạnh dạn bán căn nhà trên đường Nguyễn Tất Thành để mua 1 căn khác trên Nguyễn Tri Phương và chỉ mất 1 tuần để bán căn này với số lãi là 10 cây vàng. Một thương vụ "chớp nhoáng" khác anh nhớ là vừa mua 1 căn nhà giá 110 cây vàng, chưa kịp tu sửa đã có người hỏi mua với giá 150 cây vàng. "Những năm 2000, tôi từng cầm trong tay 1.000 cây vàng", NSƯT tiết lộ.

Biệt thự của NSƯT Kim Tử Long. Ảnh: Chụp màn hình

Tuổi 60, NSƯT Kim Tử Long có cuộc sống viên mãn bên gia đình êm ấm, sự nghiệp thành đạt. Anh đều đặn đi diễn vì đam mê. Nếu đó là lời mời biểu diễn từ các đơn vị nhà nước, đài truyền hình, anh sẵn sàng góp mặt.

Trong sự nghiệp kinh doanh, Kim Tử Long mở nhà hàng, quán cà phê và spa; ngoài ra còn phụ vợ đẩy mạnh công việc kinh doanh trực tuyến.

Biệt thự của Kim Tử Long và gia đình nằm trong một khu dân cư cao cấp ở Bình Chánh, TPHCM. Ngôi nhà 3 tầng, rộng 300m2, có bể bơi riêng và vườn rộng, gắn camera giám sát và bảo vệ 24/24.

Toàn bộ nội thất và thiết kế trong nhà đều được làm theo sở thích của NSƯT từ màu tường tông xám trắng đến kiểu dáng cửa chính. Trong nhà, anh thích nhất là căn bếp đầy đủ tiện nghi, nhiều trang thiết bị hiện đại. Kim Tử Long xây nhà này từ tài sản tích cóp suốt nhiều năm đi hát. Do nhà rộng nên vợ chồng diễn viên Maika cũng đến ở cùng cha.

Về sở thích cá nhân, Kim Tử Long mê sưu tập xe hơi, từng thay đến 30 chiếc xe và hiện sử dụng một chiếc Mercedes. Nam nghệ sĩ giàu có nhưng không tiêu xài hoang phí, sống theo tôn chỉ "kiếm được 10 đồng mới tiêu 2 đồng", mọi chi tiêu luôn có kế hoạch cụ thể và biết tích cóp cho tương lai.

Kim Tử Long hằng ấp ủ ước mơ xây một khu phức hợp gồm sân khấu chuyên biểu diễn cải lương khoảng 400 - 500 ghế; phòng tập tuồng, vũ đạo; khu vực trưng bày vật dụng, đạo cụ, phục trang cải lương; khu bán đồ lưu niệm của bộ môn...

Những năm qua, anh cũng tích cực tham gia công tác từ thiện, thường tổ chức chương trình tại nhà hàng, gây quỹ kêu gọi giúp đỡ các nghệ sĩ và nhân viên hậu đài neo đơn, bệnh tật, giúp họ trang trải cuộc sống tuổi xế chiều.

Kim Tử Long trong trích đoạn vở "Cô gái đồ long"

Tú Liên