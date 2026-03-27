Album Cho nên tôi yêu của ca sĩ Khôi Minh phát hành ngày 27/3, đánh dấu một thử nghiệm đáng chú ý trong việc làm mới di sản âm nhạc Trịnh Công Sơn bằng các yếu tố đương đại như X-part, rap và phối khí đa thể loại.

Cho nên tôi yêu là album phòng thu thứ 2 của Khôi Minh được nam ca sĩ ấp ủ trong nhiều năm. Dự án gồm 10 ca khúc quen thuộc của Trịnh Công Sơn như: Ở trọ, Còn có bao ngày, Này em có nhớ, Giọt lệ thiên thu, Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui…

Điểm đáng chú ý của album nằm ở cách tiếp cận mới: một nửa số ca khúc được bổ sung X-part hoặc rap, cùng những đoạn phiêu vocal mang tính ngẫu hứng. Các phần viết thêm không chỉ dừng ở việc phụ họa mà nhiều khi được phát triển thành những lớp nội dung độc lập, tạo nên cuộc đối thoại giữa tinh thần nguyên bản và góc nhìn của thế hệ sau. Trong đó, nam ca sĩ xuất thân nhà báo lần đầu thử nghiệm rap có giai điệu tại ca khúc Ở trọ và Hành hương trên đồi cao.

Chia sẻ về tên gọi album, Khôi Minh cho biết Cho nên tôi yêu là ca từ trong bài Hôm nay tôi nghe, cũng là ca khúc đầu tiên anh thử nghiệm viết X-part. Theo nam ca sĩ, âm nhạc của Trịnh Công Sơn có khả năng đồng hành với nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau, nhưng chỉ đến sau đại dịch Covid-19, anh mới thực sự cảm nhận rõ chiều sâu và sự nâng đỡ tinh thần của dòng nhạc này đem lại.

"Trong giai đoạn bất an đó, tôi nhận ra nhạc Trịnh không chỉ để thưởng thức mà còn giúp con người tìm được sự cân bằng nội tâm, thậm chí chạm đến yếu tố tâm linh", anh chia sẻ.

Nam ca sĩ cũng khẳng định việc làm mới nhạc Trịnh không nhằm thay thế giá trị nguyên bản mà là cách để thế hệ sau bày tỏ sự đồng cảm và tình yêu dành cho các ca khúc của vị nhạc sĩ tài hoa. Đồng thời, anh sẵn sàng đón nhận những phản hồi đa chiều từ công chúng để tiếp tục hoàn thiện hành trình sáng tạo của mình.

Phần hòa âm, phối khí của album do nhạc sĩ Vũ Minh Tâm đảm nhiệm, được triển khai theo 4 trục chính: new age và world music (Giọt lệ thiên thu, Hành hương trên đồi cao); bán cổ điển - thính phòng (Này em có nhớ, Còn có bao ngày); rock - swing (Còn thấy mặt người, Hôm nay tôi nghe) và country kết hợp reggae (Ở trọ).

Giọt lệ thiên thu là ca khúc duy nhất trong album được thể hiện song ca với sự góp giọng của NSƯT Lan Anh. Nữ nghệ sĩ cho biết trước đây chị quen thuộc với những sáng tác nổi tiếng của Trịnh Công Sơn như: Diễm xưa, Hạ trắng, Còn tuổi nào cho em... nhưng khi tiếp cận Giọt lệ thiên thu qua bản phối mới, chị cảm nhận được sự trong trẻo, an yên và đã nhận lời tham gia dự án để ủng hộ cho người bạn.

