Ngày 20/10, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Đà Nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam 4 đối tượng để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Các bị can gồm: Phạm Thị Ngọc Trang (SN 1991, trú xã Hòa Trạch, tỉnh Quảng Bình), Lê Hoàng Phong (SN 2007, trú xã Sa Thầy, tỉnh Quảng Ngãi), Phạm Tiến Dũng (SN 2008, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) và Bùi Đức Huy (SN 2006, trú phường Liên Chiểu, TP Đà Nẵng).

Trang cùng đồng phạm tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an Đà Nẵng.

Theo điều tra ban đầu, Phạm Thị Ngọc Trang có mâu thuẫn cá nhân với nhóm đối thủ nhỏ hơn gần 20 tuổi, gồm Nguyễn Hoàng Bảo Trân (SN 2011), Lê Thị Bảo Trân (SN 2008) và Phan Thị Mai Liên (SN 2002).

Để giải quyết mâu thuẫn, Trang tìm đến nơi ở của nhóm Trân, đồng thời rủ thêm Phong, Dũng và Huy đi cùng với mục đích đánh trả nếu xảy ra xô xát. Trước khi đi, Phong mang theo một con dao dài khoảng 60cm làm hung khí.

Khi đến phòng trọ, nhóm của Trang xông vào hành hung, khiến Lê Thị Bảo Trân, Phan Thị Mai Liên, Lê Hữu Tín (SN 2010) và Võ Lê Hoàng Châu (SN 2011) bị thương, trong đó có nạn nhân bị chém trọng thương.

Sau khi gây án, các đối tượng nhanh chóng bỏ trốn và cất giấu hung khí trên đường Phạm Như Xương (TP Đà Nẵng).