Bà Đặng Thị Kim Th. là cán bộ không chuyên trách cấp xã, giữ chức danh Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã. Sau khi tổ chức lại bộ máy chính quyền địa phương, bà được tiếp nhận, phân công giúp việc tại cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã.

Bà Th. cho biết tháng 10 này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã sẽ tổ chức đại hội. Sau thời điểm này, bà dự định xin nghỉ.

Bà thắc mắc nếu nghỉ sau tháng 10 thì có được giải quyết chế độ tinh giản biên chế theo Nghị định 154/2025 về tinh giản biên chế không.

Theo Bộ Nội vụ, quy định về tinh giản biên chế đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được nêu rõ tại khoản 4 Điều 2 Nghị định số 154.

Cụ thể, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã “nghỉ ngay kể từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương (từ ngày 1/7)” thì thuộc đối tượng tinh giản biên chế.

Tuy nhiên, Bộ Nội vụ cho biết thêm, thực hiện Kết luận số 163 và Công văn số 12, Trung ương đã thống nhất kéo dài việc sử dụng người hoạt động không chuyên trách cấp xã đến trước ngày 31/5/2026.

Điều đó có nghĩa là, không chỉ những người nghỉ từ ngày 1/7, mà bất cứ ai nghỉ việc từ thời điểm triển khai chính quyền địa phương 2 cấp (1/7) đến trước ngày 31/5/2026 theo quyết định của cấp có thẩm quyền, đều thuộc diện được xem xét tinh giản biên chế theo Điều 9 Nghị định số 154.

Đối với trường hợp của bà Đặng Thị Kim Th., nếu nghỉ việc sau tháng 10, bà vẫn nằm trong khoảng thời gian được hưởng chính sách tinh giản biên chế theo Nghị định 154. Bà không bắt buộc phải nghỉ trước thời điểm tháng 10. Điểm mấu chốt là việc nghỉ của bà phải có quyết định của cơ quan có thẩm quyền và nằm trong khung thời gian từ ngày 1/7 đến trước 31/5/2026.

Tóm lại, theo quy định hiện hành, cán bộ không chuyên trách cấp xã chỉ cần nghỉ trong khoảng thời gian từ ngày 1/7 đến trước 31/5/2026 đều thuộc đối tượng tinh giản theo Nghị định 154.

Cần coi tinh giản biên chế là cơ hội tái cơ cấu bộ máy

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng (Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế - Đại học Kinh tế quốc dân) nhận định: Nghị định số 154 là bước cụ thể hóa chủ trương tinh gọn bộ máy, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ theo hướng tinh giản, hiệu quả hơn.

Theo ông, đối tượng cán bộ không chuyên trách cấp xã nghỉ việc trong giai đoạn 2025-2026 được hưởng chính sách hỗ trợ là hợp lý, nhằm đảm bảo quyền lợi khi họ phải rời vị trí do thay đổi mô hình tổ chức. Điều quan trọng là các địa phương cần thực hiện công khai, minh bạch, tránh tình trạng chậm trễ hay để hồ sơ kéo dài.

“Tinh giản không chỉ là giảm số lượng người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách mà còn là dịp để tái cơ cấu, bố trí nhân sự hợp lý hơn. Chính sách hỗ trợ tài chính, bảo hiểm xã hội, đào tạo nghề… sẽ giúp những người thuộc diện tinh giản sớm ổn định cuộc sống, tìm hướng đi mới” - ông Lạng nói.



