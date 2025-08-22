Vietnam Today được thành lập theo Quyết định số 747/QĐ-TTg ngày 11/4/2025 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm thực hiện nhiệm vụ cung ứng dịch vụ truyền hình đối ngoại quốc gia, quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới.

Kênh phát sóng 24/7 bằng tiếng Anh, ứng dụng công nghệ phụ đề đa ngôn ngữ theo từng quốc gia, vùng lãnh thổ. Với phương châm "Thông tin chính thống - Nội dung sắc bén, hấp dẫn - Truyền thông sáng tạo", Vietnam Today mang đến cho khán giả toàn cầu bức tranh khách quan, sinh động về đất nước từ thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, du lịch, đến đổi mới sáng tạo, môi trường và chuyển đổi số.

Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đỗ Đức Hoàng.

Vietnam Today hướng tới nhiều nhóm khán giả quốc tế: cộng đồng quan tâm đến tình hình Việt Nam; các chính trị gia, học giả, nhà nghiên cứu; nhà đầu tư tìm kiếm cơ hội; khách du lịch mong muốn khám phá điểm đến; cùng đông đảo bạn bè quốc tế yêu mến đất nước.

Phát biểu tại lễ công bố, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Đỗ Đức Hoàng cho biết, sự kiện ra mắt kênh mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng 55 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên của Việt Nam (7/9/1970).

"55 năm trước, truyền hình Việt Nam ra đời để phục vụ khán giả trong nước. 55 năm sau, chúng tôi tiếp tục viết tiếp sứ mệnh với khán giả toàn cầu thông qua Vietnam Today".

Ông Đỗ Đức Hoàng nhấn mạnh: "Vietnam Today không chỉ là một kênh truyền hình mà còn là cửa sổ thông tin để thế giới hiểu đúng và kết nối với Việt Nam - một đất nước hòa bình, ổn định, năng động, sáng tạo, vừa giữ gìn bản sắc truyền thống vừa hội nhập hiện đại".

Theo ông, kênh sẽ trở thành nền tảng kết nối, quảng bá thương hiệu quốc gia, góp phần mở rộng hợp tác quốc tế, khẳng định uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

"Dù chuẩn bị kỹ lưỡng, một kênh truyền hình mới chắc chắn sẽ cần tiếp tục hoàn thiện. Chúng tôi mong nhận được sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương, cơ quan báo chí, cũng như sự ủng hộ, góp ý của khán giả trong và ngoài nước để kênh ngày càng hấp dẫn, hữu ích và thực sự trở thành cầu nối đưa hình ảnh đất nước, con người, văn hóa Việt Nam ra thế giới", ông Đỗ Đức Hoàng chia sẻ.

Nhà báo Lê Hoàng Linh, Trưởng phòng Chuyên mục Chính trị - Kinh tế, Ban Truyền hình đối ngoại.

Nhà báo Lê Hoàng Linh - Trưởng phòng Chuyên mục Chính trị - Kinh tế, Ban Truyền hình đối ngoại chia sẻ, với khát khao kể câu chuyện Việt Nam một cách sống động, chính xác, để những người chưa biết đến Việt Nam sẽ tò mò, muốn xem; những người đã biết đến sẽ chia sẻ thông tin về Việt Nam, ê-kíp thực hiện xây dựng các chuyên mục hấp dẫn và lôi cuốn.

Cụ thể, ở mảng tin tức chính luận có 20 bản tin ở các nút giờ trong ngày, chương trình chính luận có Vietnam 360. Đây là chương trình được đầu tư đặc biệt, có sự tham gia của những vị khách có uy tín, có tầm ảnh hưởng, để phân tích những chủ trương, chính sách của Việt Nam…

Ngoài ra, còn có chương trình Talk Vietnam hay Executive Talk. Bên cạnh đó, mảng văn hóa cũng được ê-kíp đầu tư kỹ lưỡng, mới mẻ như Tune Box, Vẻ đẹp tiềm ẩn, Hành trình di sản…

Các chương trình đa dạng thể loại được đầu tư kỹ lưỡng về nội dung, giúp khán giả quốc tế hiểu hơn về một Việt Nam vừa hiện đại, vừa truyền thống, vững bước trong kỷ nguyên mới.

Trailer Vietnam Today

Ảnh: BTC