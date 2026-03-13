Hình ảnh Nagomi (22 tuổi) bất ngờ lan truyền mạnh trên mạng xã hội, sau khi một tài khoản trên nền tảng X đăng tải loạt ảnh ghi lại cảnh nữ ca sĩ bước ra khỏi khách sạn tình yêu cùng một người đàn ông.

Tài khoản đăng tải vốn nổi tiếng với việc chia sẻ các tin đồn và bê bối liên quan đến giới nghệ sĩ. Theo nội dung bài viết, nữ ca sĩ được cho là đã ở trong khách sạn một khoảng thời gian trước khi rời đi.

Tại Nhật Bản, “khách sạn tình yêu” là loại hình lưu trú cho thuê ngắn hạn theo giờ, thường được các cặp đôi lựa chọn để có không gian riêng tư. Chính vì vậy, những hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng.

Nagomi trở thành tâm điểm tranh cãi.

Bài đăng lan truyền với tốc độ chóng mặt, thu hút hơn 1,4 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Nhiều ý kiến cho rằng hành động của nữ ca sĩ chưa phù hợp với hình ảnh mà các thần tượng thường xây dựng trước người hâm mộ.

Trước làn sóng chỉ trích, Nagomi đã lên tiếng thông qua tài khoản cá nhân. Trong thông báo, cô gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ vì khiến họ lo lắng trước những hình ảnh đang lan truyền đồng thời bày tỏ sự biết ơn với những khán giả vẫn tiếp tục ủng hộ mình giữa tranh cãi.

Bên cạnh đó, Nagomi muốn tập trung cho các hoạt động sắp tới của nhóm Hitonoyume, đặc biệt là buổi hòa nhạc kỷ niệm 3 năm thành lập.

Nữ ca sĩ cũng khẳng định sẽ nghiêm túc nhìn nhận lại sự việc và tiếp tục hoạt động với tinh thần trách nhiệm hơn trong vai trò thành viên của nhóm. Cô bày tỏ mong muốn lấy lại niềm tin từ người hâm mộ và bắt đầu lại với sự nỗ lực lớn hơn.

Hitonoyume sắp tổ chức kỷ niệm 3 năm thành lập.

Trong ngành công nghiệp giải trí Nhật Bản, các tin đồn hẹn hò hay bê bối đời tư thường được xem là vấn đề nhạy cảm và đôi khi có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sự nghiệp của nghệ sĩ, thậm chí khiến họ phải rời nhóm. Tuy vậy, hiện Nagomi vẫn tiếp tục hoạt động cùng Hitonoyume và các kế hoạch của nhóm vẫn diễn ra theo dự kiến.

Hitonoyume là nhóm nhạc indie Nhật Bản theo đuổi dòng nhạc J-pop, gây chú ý với phong cách âm nhạc mơ mộng, nhẹ nhàng và có phần bí ẩn. Một số ca khúc tiêu biểu của nhóm gồm The Center, Reimei...

Hitonoyume biểu diễn trên sân khấu:

Nguồn: MGR, X