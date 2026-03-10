Ngày 10/3, truyền thông Trung Quốc đưa tin Tần Lam và Ngụy Đại Huân tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý sau khi loạt ảnh mới bị paparazzi ghi lại.

Theo đó, rạng sáng 9/3, Tần Lam được bắt gặp đi ăn tối cùng một số bạn thân. Sau khi buổi tụ tập kết thúc, chiếc xe chở nữ diễn viên không trở về nhà mà đi thẳng vào khu căn hộ nơi Ngụy Đại Huân sinh sống. Hệ thống nhận diện biển số tại cổng nhanh chóng mở cửa cho xe đi vào, cho thấy phương tiện này dường như đã được đăng ký từ trước. Sau khi vào bên trong, chiếc xe không rời khỏi khu chung cư.

Hình ảnh Tần Lam được paparazzi ghi lại.

Những hình ảnh này khiến nhiều người cho rằng tin đồn cặp đôi chia tay vì bất đồng chuyện kết hôn và sinh con trước đó khó có cơ sở. Trong buổi gặp mặt tối hôm đó, Tần Lam diện áo khoác tím, đội mũ và trò chuyện khá lâu với bạn bè trước cửa nhà hàng trước khi ra về.

Mối quan hệ giữa Tần Lam và Ngụy Đại Huân bắt đầu thu hút chú ý khi cả 2 hợp tác trong bộ phim truyền hình Bác sĩ Đường, Tất cả vì tình yêu năm 2022.

Đến năm 2023, khi tham gia một chương trình giải trí, Tần Lam từng trả lời khá mập mờ về chuyện tình cảm: “Những gì mọi người thấy chính là câu trả lời” được xem là động thái ngầm thừa nhận mối quan hệ.

Tuy nhiên, trong năm 2024 xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng cặp đôi rạn nứt vì áp lực kết hôn. Một số nguồn tin cho biết gia đình Ngụy Đại Huân mong anh sớm lập gia đình, trong khi Tần Lam từng bày tỏ quan điểm khá cởi mở về việc kết hôn và sinh con.

Dù vậy, thời gian gần đây cả 2 liên tục bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau. Tháng 1/2026, Ngụy Đại Huân được ghi lại hình ảnh tự nhập mật mã để vào nhà của Tần Lam. Đến tháng 2, họ tiếp tục bị chụp ảnh mặc trang phục giống nhau tại sân bay, khiến nhiều người cho rằng cặp đôi có “tủ đồ chung”.

Thậm chí, cha của Ngụy Đại Huân cũng từng được nhìn thấy lái xe đón Tần Lam, cho thấy mối quan hệ khá thân thiết giữa 2 bên gia đình.

Tần Lam và Ngụy Đại Huân từng nhiều lần hợp tác trong các dự án chung.

Ngụy Đại Huân sinh năm 1989 tại Cát Lâm, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương trước khi bước chân vào làng giải trí với vai trò diễn viên. Anh được khán giả biết đến qua nhiều bộ phim như Tương Dạ, Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta...

Sinh năm 1979 tại Thẩm Dương, Tần Lam tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán nhưng rẽ hướng sang nghệ thuật sau khi tham gia một cuộc thi người mẫu.

Cô bắt đầu được chú ý khi góp mặt trong Hoàn Châu Cách Cách 3, trước khi thực sự bùng nổ tên tuổi với vai Phú Sát Hoàng hậu trong Diên Hy Công Lược.

Cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau:

Nguồn: Ifeng, Sohu