Ngày 18/4, TMZ đăng tải loạt video ghi lại cảnh Ice Spice xảy ra xô xát với một người hâm mộ tại một cửa hàng thức ăn nhanh ở Hollywood vào sáng sớm cùng ngày.

Theo hình ảnh từ camera an ninh, nữ ca sĩ đang ngồi trò chuyện với bạn thì một cô gái bất ngờ tiến đến bàn, được cho là muốn tiếp cận và xin ngồi cùng, thậm chí đề nghị bạn của Ice Spice nhường chỗ nhưng bị từ chối và yêu cầu rời đi.

Tình huống nhanh chóng leo thang khi người hâm mộ này bất ngờ tấn công khiến khu vực trở nên hỗn loạn. Bạn của cô gái phải kéo người này ra ngoài trong khi Ice Spice nhảy qua các bàn để đuổi theo.

Đoạn camera an ninh ghi lại sự việc:

Ở đoạn video khác bên ngoài cửa hàng, nữ ca sĩ nhặt một chiếc điện thoại được cho là của nhóm người đi cùng kẻ tấn công và đập vỡ thiết bị. Hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại, dẫn đến xô xát.

Luật sư của Ice Spice cho biết vụ tấn công “không có sự khiêu khích trước” đã được trình báo lên Sở Cảnh sát Los Angeles. Phía nữ ca sĩ đang xem xét các biện pháp pháp lý để truy cứu trách nhiệm những người liên quan, đồng thời cân nhắc khả năng kiện địa điểm vì không đảm bảo an ninh.

Trong khi đó, người phụ nữ xuất hiện trong video đưa ra lời kể trái ngược, cho rằng cô chỉ tiếp cận với thái độ thân thiện nhưng bị xúc phạm bằng lời nói, dẫn đến việc không kiềm chế và tát Ice Spice.

Ice Spice là gương mặt mới nổi bật của làng nhạc Âu - Mỹ.

Ice Spice (tên thật Isis Naija Gaston), sinh năm 2000 tại New York, bắt đầu gây chú ý từ năm 2022 với ca khúc Munch lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Cô nhanh chóng trở thành gương mặt mới của làng nhạc Âu - Mỹ nhờ phong cách rap đặc trưng.

Sau đó, nữ ca sĩ tiếp tục ghi dấu với các ca khúc Bikini Bottom, In Ha Mood... đồng thời hợp tác với Nicki Minaj trong bản remix Princess Diana.