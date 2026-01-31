Làng giải trí Hoa ngữ gần đây lan truyền thông tin diễn viên Kim Thần gây tai nạn giao thông, sau đó bỏ trốn.

Theo Sohu, Kim Thần được cho là đã đâm xe vào biển báo và tường 1 tòa nhà ở quận Kha Kiều, Thiệu Hưng, khiến trợ lý của cô - Từ Trường Thanh - bị thương nhẹ.

Bản báo cáo cho biết sau vụ tai nạn, Kim Thần đã rời khỏi hiện trường, để trợ lý ở lại xử lý vụ việc.

Diễn viên Kim Thần rời khỏi hiện trường sau khi gây tai nạn.

Ban đầu, cảnh sát giao thông xác định Từ Trường Thanh hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tuy nhiên, công ty bảo hiểm sau khi xem xét đoạn phim giám sát đã phát hiện người lái xe thực sự là Kim Thần và đệ đơn kiện "gian lận bảo hiểm".

Phía cảnh sát cũng đưa ra thông báo về kết quả điều tra sơ bộ. Theo đó, Kim Thần bị thương ở mặt cần cấp cứu khẩn cấp nên đã rời đi cùng quản lý bằng taxi, đến bệnh viện ở Thượng Hải.

Trợ lý Từ Trường Thanh ở lại hiện trường làm việc với cảnh sát, khai man rằng mình điều khiển xe.

Quá trình điều tra cho thấy trợ lý Từ không yêu cầu bồi thường từ công ty bảo hiểm, không có bằng chứng gian lận bảo hiểm. Phía cơ quan chức năng bước đầu kết luận không phát hiện sự bất thường nào.

Tối 30/1, diễn viên Kim Thần lần đầu lên tiếng giữa ồn ào. Theo diễn viên, do sự việc xảy ra đột ngột và tình trạng tâm lý không ổn định, khiến cô có cách giải quyết không chuẩn mực.

Diễn viên Kim Thần.

Kim Thần đã chỉ đạo trợ lý của mình liên hệ ngay với công ty bảo hiểm để rút đơn yêu cầu bồi thường. Cô đồng thời sẽ chịu mọi chi phí liên quan đến thiệt hại về phương tiện, kinh tế các bên liên quan.

"Với tư cách là người của công chúng, tôi đã không làm gương tốt. Hành động cá nhân của tôi đã lãng phí nguồn lực xã hội, gây lo lắng cho mọi người. Tôi vô cùng xấu hổ về điều này”, cô bày tỏ.

Diễn viên nói sẽ suy ngẫm sâu sắc về hành động của mình và hứa tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc giao thông, cẩn trọng trong lời nói và hành động trong tương lai.

Kim Thần sinh năm 1990, khởi nghiệp với vai trò người mẫu, diễn viên. Cô có thân hình sexy với chiều cao 1,71m, gương mặt xinh đẹp.

Nữ diễn viên ra mắt công chúng vào năm 2011 với bộ phim Wuxia Peacock Feather. Sau đó, cô tham gia nhiều dự án truyền hình và điện ảnh như Pháp sư Vô Tâm, Nữ y Minh phi truyện, Tiên kiếm kỳ hiệp 5…

