Truyền thông Hàn Quốc đưa tin ca sĩ Kim Yoon Seol, thí sinh từng tham gia chương trình Sing Again 4, đã qua đời vào ngày 7/6, hưởng dương 28 tuổi.

Thông tin được ca sĩ Kim Jae Guk xác nhận trên mạng xã hội vào ngày 8/6. Anh viết: "Kim Yoon Seol đã về với bầu trời. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến người đã khuất".

Nữ ca sĩ Kim Yoon Seol.

Nguyên nhân cái chết hiện chưa được gia đình hoặc phía đại diện công bố.

Lễ tang của nữ ca sĩ được tổ chức vào sáng 9/6. Nơi an nghỉ cuối cùng của cô là nghĩa trang Seongnam Yeongsaengwon.

Sự ra đi đột ngột của Kim Yoon Seol khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả tiếc thương khi cô vẫn còn rất trẻ và đang theo đuổi con đường âm nhạc.

Sinh năm 1998, Kim Yoon Seol được công chúng biết đến từ năm 2013 khi giành chiến thắng tại chương trình tìm kiếm tài năng nhí năm 2013.

Cùng năm, cô chính thức ra mắt với đĩa đơn đầu tay và tiếp tục phát hành nhiều ca khúc, trong đó có Finally Good-Bye.

Kim Yoon Seol tại "The Voice Korea":

Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, Kim Yoon Seol từng xuất hiện tại nhiều chương trình âm nhạc nổi tiếng như The Voice Korea 2020 và I Can See Your Voice Season 7.

Năm 2025, cô tiếp tục thu hút sự chú ý khi tham gia Sing Again 4.

Nguồn: MT