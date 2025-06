Park Sung Woong tại họp báo:

Sáng 29/6, BTC Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Ba đã tổ chức họp báo khai mạc tại Đà Nẵng. Sự kiện có sự góp mặt của đạo diễn Jang Joon-hwan - Chủ tịch BGK Phim Châu Á dự thi, NSND Minh Châu, đạo diễn Bùi Thạc Chuyên, diễn viên Tú Oanh và đặc biệt là tài tử nổi tiếng Hàn Quốc Park Sung Woong.

Nam diễn viên mặc giản dị tới dự họp báo và gửi lời chào bằng tiếng Việt. Anh sẽ dự lễ khai mạc tối 29/6 cùng loạt sao Hàn đình đám của Hàn Quốc như: Ji Chang-wook, Ji Seung-hyun, Park Sung-woong, Moon So-ri.

Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ Ba, năm 2025 (DANAFF III) với chủ đề “DANAFF – Nhịp cầu Châu Á” sẽ khai mạc và bế mạc tại Cung Hội nghị Quốc tế Ariyana từ ngày 29/6 – 5/7/2025.

Năm nay, quy mô Liên hoan phim mở rộng với 106 phim dự thi, gần gấp đôi năm ngoái, các hoạt động kéo dài 1 tuần thay vì 5 ngày như 2 lần tổ chức trước. Sự kiện do UBND thành phố Đà Nẵng chỉ đạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) tổ chức.

Đạo diễn Trần Việt Bảo Hoàng chia sẻ sân khấu lễ khai mạc lấy cảm hứng từ cầu vàng. Trong chương trình khai mạc kéo dài 75 phút, dàn nhạc giao hưởng gồm 45 nhạc công sẽ trình diễn dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Trần Nhật Minh với sự góp mặt của ca sĩ Đức Tuấn, NSƯT Khánh Ngọc... được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV.

Năm nay DANAFF III có bước phát triển vượt trội cả về quy mô, thời gian tổ chức và nội dung chương trình với nhiều điểm nhấn mới như: Chương trình nửa thế kỷ phim chiến tranh Việt Nam; Chương trình tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc; Vườn ươm dự án; đặc biệt là sự ra đời của chương trình “Toàn cảnh điện ảnh Châu Á” - tuyển chọn những tác phẩm điện ảnh Châu Á xuất sắc và thành công tại các liên hoan phim quốc tế trong năm qua, cùng với những bộ phim chọn DANAFF để công chiếu lần đầu và sự xuất hiện của “Giải Phê bình phim Châu Á”.



Bên cạnh những điểm mới, DANAFF III vẫn giữ khung chương trình của một Liên hoan phim quốc tế chuyên nghiệp với chương trình phim Châu Á và phim Việt Nam dự thi; chương trình “Điện ảnh Việt Nam hôm nay” với 19 bộ phim Việt Nam mới sản xuất trong 1 năm qua; hội thảo và tọa đàm; giao lưu nghệ sĩ với khán giả.

Chương trình chiếu phim với 106 phim và 184 suất chiếu tại các cụm rạp: Lê Độ, CGV, Galaxy, Lotte và chiếu phim ngoài trời tại: Phố đi bộ Bạch Đằng (30/6), Công viên biển Đông (1/7), Quảng trường Trung tâm Hành chính quận Liên Chiểu (2/7), sẽ trình chiếu miễn phí các phim nằm trong các hạng mục phim dự thi và không dự thi.

Ngoài ra còn có chương trình Điện ảnh Việt Nam hôm nay, Chương trình phim Việt Nam chọn lọc về đề tài chiến tranh; Chương trình Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc; Chương trình Toàn cảnh điện ảnh Châu Á; Chương trình chiếu một số phim của đối tác, khách mời nổi tiếng của điện ảnh thế giới.

Tại DANAFF III, khán giả có cơ hội gặp gỡ, trò chuyện trực tiếp với các nhà làm phim, diễn viên nổi tiếng trong và ngoài nước; đặc biệt với sự tham dự của các diễn viên Hàn Quốc.

TS. Nguyễn Thị Anh Thi - PCT UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại họp báo: "Chúng tôi tự hào khi một lần nữa Đà Nẵng được chọn làm điểm hẹn của những tâm hồn yêu điện ảnh. Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng không chỉ là nơi giới thiệu những tác phẩm xuất sắc mà còn là không gian gặp gỡ, hợp tác và lan toả cảm hứng giữa các nhà làm phim, nghệ sĩ và khán giả. Đặc biệt, với sự đồng hành của các tổ chức quốc tế, các hội thảo chuyên đề và hoạt động giao lưu. Chúng tôi tin tưởng đây sẽ là cơ hội để điện ảnh Việt Nam cũng như Đà Nẵng có thêm tiếng nói trên bản đồ điện ảnh khu vực và thế giới".

TS. Ngô Phương Lan - Giám đốc DANAFF III khẳng định LHP Châu Á Đà Nẵng đặt tại Đà Nẵng là địa điểm vô cùng đắc địa, là tiền đề để LHP thành công và bay cao, bay xa hơn nữa. TS. Ngô Phương Lan cho hay ngay sau thành công của LHP Châu Á Đà Nẵng lần thứ 2 còn nhiều cảm hứng, bà đã nung nấu nhiều ý tưởng mới và tháng 7/2024 đã hoàn thành đề án LHP lần thứ 3 để trình UBND TP Đà Nẵng để phê duyệt.

TS. Ngô Phương Lan cho hay sau khi ký kết biên bản hợp tác với TP Đà Nẵng, DANAFF sẽ được tổ chức thường niên ít nhất đến năm 2031 tại Đà Nẵng. Tại DANAFF, mục tiêu của BTC là làm sao tôn vinh được di sản điện ảnh, kết quả của di sản quý báu của điện ảnh Việt Nam cũng như châu Á, phát hiện và cố gắng để tạo cơ hội nuôi dưỡng, khích lệ tài năng trẻ.

Đặc biệt có 2 chương trình trọng điểm tại DANAFF III là dấu ấn điện ảnh Việt Nam trong 50 năm từ lúc thống nhất đến nay. Đây là lần đầu LHP tập hợp được 50 phim chiến tranh Việt Nam lớn như vậy.

Bên cạnh đó có chương trình Tiêu điểm điện ảnh Hàn Quốc với các tác phẩm nổi bật của điện ảnh xứ kim chi từ thập niên 1960 đến nay mà khán giả lần đầu được thưởng thức ngoài rạp mà BTC đã rất công phu lựa chọn cùng sự hỗ trợ của Giám đốc TTVH Hàn Quốc và Viện phim Hàn Quốc.

CÁC GIẢI THƯỞNG CỦA DANAFF III

- Hạng mục Giải thưởng phim Châu Á dự thi do Ban Giám khảo Phim Châu Á quyết định, bao gồm:

+ Phim Châu Á xuất sắc nhất (125 triệu đồng, tương đương 5.000 USD).

+ Giải Đặc biệt của Ban Giám khảo cho phim Châu Á (75 triệu đồng, tương đương 3.000 USD).

+ Đạo diễn xuất sắc nhất (50 triệu đồng, tương đương 2.000 USD).

+ Diễn viên nam chính xuất sắc nhất (50 triệu đồng, tương đương 2.000 USD).

+ Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất (50 triệu đồng, tương đương 2.000 USD).

+ Kịch bản xuất sắc nhất (50 triệu đồng, tương đương 2.000 USD).

- Hạng mục Giải thưởng Phim Việt Nam dự thi do Ban Giám khảo Phim Việt Nam quyết định, bao gồm:

+ Phim Việt Nam xuất sắc nhất (70 triệu đồng).

+ Giải Đặc biệt của Ban Giám khảo cho phim Việt Nam (40 triệu đồng).

+ Đạo diễn xuất sắc nhất (20 triệu đồng).

+ Diễn viên nam chính xuất sắc nhất (20 triệu đồng).

+ Diễn viên nữ chính xuất sắc nhất (20 triệu đồng).

+ Kịch bản xuất sắc nhất (20 triệu đồng)

- Giải NETPAC cho phim Việt Nam xuất sắc do Ban Giám khảo NETPAC quyết định, được chọn trong Phim Việt Nam dự thi, không kèm tiền thưởng.

- Giải Khán giả cho phim Việt Nam được yêu thích nhất do khán giả bình chọn trong các phim tham dự Chương trình “Điện ảnh Việt Nam hôm nay”, không kèm tiền thưởng.

- Giải Thành tựu điện ảnh: cúp biểu tượng DANAFF và giấy chứng nhận (không kèm tiền thưởng).

- Giải của các nhà phê bình trẻ cho phim Châu Á hay nhất trong chương trình Toàn cảnh điện ảnh Châu Á (không kèm tiền thưởng).