BTC DANAFF III vừa thông tin tới VietNamNet, nam diễn viên Park Sung Woong xác nhận tham dự Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ ba (DANAFF III).

Park Sung Woong

Sự xuất hiện của anh bên cạnh hai ngôi sao Ji Chang Wook và Moon So Ri hứa hẹn sẽ trở thành một trong những điểm nhấn đáng chú ý của chương trình năm nay. Với chủ đề “Nhịp cầu Châu Á”, DANAFF III đem đến nhiều hoạt động giao lưu đặc sắc của điện ảnh Việt Nam và khu vực.

Park Sung Woong sinh năm 1973, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 1997 với phim No. 3. Sau gần 3 thập kỷ hoạt động trong ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, Park Sung Woong được công nhận là một trong những diễn viên có phong độ ổn định và khả năng thể hiện nhiều dạng vai.

Không giới hạn bản thân trong một hình tượng nhất định, Park Sung Woong từng đảm nhận nhiều vai diễn từ chính diện đến phản diện, từ hài hước đến nội tâm, qua đó thể hiện khả năng kiểm soát cử chỉ và cảm xúc nhân vật một cách hiệu quả.

Tác phẩm nổi bật gần đây trong sự nghiệp của Park Sung Woong là Bloodhounds (Chó săn công lý, 2023), phim hành động – kỳ ảo xoay quanh cuộc chiến giữa thiện và ác với yếu tố trừ tà trong đó anh vào vai một kẻ phản diện có chiều sâu tâm lý. Vai diễn này tiếp tục cho thấy sự đa dạng và linh hoạt trong lựa chọn kịch bản của Park Sung Woong, đồng thời khẳng định khả năng xử lý những vai phức tạp, đòi hỏi sự cân bằng giữa nội lực và biểu cảm hình thể.



Park Sung Woong cũng gây chú ý với vai diễn trong The Dude in Me (Đại ca hóa soái ca, 2019) – một bộ phim hài kết hợp yếu tố đổi vai. Vai diễn này không chỉ mang lại tiếng cười mà còn thể hiện được sự tinh tế trong cách khai thác nội tâm nhân vật giúp Park Sung Woong giành giải Nam diễn viên xuất sắc tại Korean Culture and Entertainment Awards.

Không chỉ xuất hiện trên màn ảnh rộng, Park Sung Woong còn tham gia nhiều phim truyền hình, giúp duy trì sự hiện diện ổn định và liên tục trong lòng công chúng. Với lối diễn xuất thiên về chiều sâu nội tâm, tiết chế và kỷ luật, Park Sung Woong thường được các đạo diễn đánh giá cao về tính chuyên nghiệp và khả năng nắm bắt nhanh nhạy ý đồ nghệ thuật.

Nhờ những nỗ lực không ngừng nghỉ, Park Sung Woong liên tục nhận được nhiều giải thưởng danh giá như:Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại hành động với The Killing Vote tại SBS Drama Awards 2023, giải Nam diễn viên xuất sắc trong phim điện ảnh với phim The Dude in Me tại Korean Culture and Entertainment Awards 2019 và giải Diễn xuất đặc biệt cho nam diễn viên trong phim truyền hình trong phim Remember tại SBS Drama Awards 2016…

Park Sung Woong trong phim "Snowdrop":

Quỳnh An