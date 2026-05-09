Ngày 9/5, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra vụ hai người tử vong tại xã Vạn Hưng.

Cơ quan chức năng đang điều tra vụ hai người tử vong trong căn nhà ở xã Vạn Hưng, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Người dân cung cấp.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, người dân tại thôn Xuân Tự 2 (xã Vạn Hưng) phát hiện căn nhà của bà Đ.T.T.V. (SN 1975) có dấu hiệu bất thường nên trình báo chính quyền địa phương.

Khi vào kiểm tra bên trong, lực lượng chức năng phát hiện bà V. cùng một người đàn ông đã tử vong.

Tại hiện trường, rất đông người dân địa phương tập trung theo dõi vụ việc. Căn nhà nằm trong khu dân cư đông đúc, hiện được lực lượng công an phong tỏa, bảo vệ để phục vụ công tác điều tra.

Theo lãnh đạo UBND xã Vạn Hưng, người đàn ông tử vong cùng bà V. không phải người địa phương.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.