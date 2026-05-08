Khoảng 15h chiều nay (8/5), người dân phát hiện một thi thể phụ nữ nổi bên mép sông Cỏ May, thuộc khu vực chân cầu Cửa Lấp, phường Phước Thắng, TPHCM, nên trình báo cơ quan chức năng.

Nơi phát hiện thi thể phụ nữ. Ảnh: N.D

Tại hiện trường, thi thể ở tư thế nằm ngửa, mặc quần áo màu vàng và khoác áo ngoài màu đỏ.

Nhận được tin báo, công an địa phương phối hợp với các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, xác minh danh tính nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Người thân đến nhận dạng. Ảnh: N.D

Từ thông tin lan truyền trên mạng xã hội, người thân sau đó đã đến hiện trường nhận dạng. Nạn nhân được xác định là bà P.T.T. (57 tuổi, trú phường Phước Thắng).

Theo người thân, chiều 7/5, bà T. đi bộ rời khỏi nhà rồi mất liên lạc. Gia đình đã tổ chức tìm kiếm nhiều nơi nhưng không có kết quả.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.