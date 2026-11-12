Nguyễn Thị Thu Hoà mở quán cà phê tại xã Nguyệt Đức, đồng thời quản lý nhà trọ đối diện để khách mua bán dâm, bố trí người cảnh giới nhằm đối phó công an.

Ngày 12/11, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Thu Hoà (36 tuổi) về hành vi chứa mại dâm.

Đối tượng Nguyễn Thị Thu Hoà. Ảnh: CACC

Theo công an, Hoà làm chủ quán “Cafe Giải Khát” trên tỉnh lộ 303, xã Nguyệt Đức. Đáng chú ý, cơ sở này thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động, bố trí người cảnh giới nhằm đối phó, tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.

Khoảng 12h45 ngày 15/10, Phòng Cảnh sát hình sự kiểm tra, phát hiện 3 đôi nam nữ mua bán dâm tại nhà trọ Tuấn Hương, đối diện quán cà phê. Nhà trọ này cũng do Hoà trực tiếp quản lý. Công an thu giữ 1,9 triệu đồng Hoà thu của 3 khách mua dâm, cùng các vật chứng liên quan.