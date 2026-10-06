Từ một nhóm chat được lập để môi giới mại dâm, Vũ Anh Tuấn cùng đồng phạm thu hút hơn 2.200 thành viên, đăng ảnh người bán dâm để kết nối khách; một số bị can còn bị cáo buộc mua dâm người dưới 18 tuổi, hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Ngày 6/10, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã triệt phá đường dây môi giới mại dâm qua mạng xã hội, khởi tố và bắt tạm giam 7 bị can để điều tra nhiều tội danh.

Vụ việc được phát hiện khi Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an phường Tân Ninh kiểm tra một khách sạn ở khu phố 11.

Tại đây, cảnh sát bắt quả tang Vũ Anh Tuấn, 33 tuổi, trú xã Tân Hòa, đang điều hành hoạt động mua bán dâm tại các phòng nghỉ. Lực lượng chức năng thu giữ nhiều vật chứng liên quan cùng một số loại thuốc kích thích.

Vũ Anh Tuấn bị bắt quả tang khi đang môi giới mại dâm tại khách sạn. Ảnh: CACC

Điều tra cho thấy từ tháng 4/2025, Tuấn lập một nhóm chat trên mạng xã hội để quảng cáo, tuyển người bán dâm và kết nối với khách mua dâm. Nhóm này sau đó thu hút hơn 2.200 thành viên.

Tuấn giao Liêu Văn Đồng và Trịnh Hoàng Long quản trị nhóm, kiểm duyệt thành viên, đăng hình ảnh người bán dâm và điều hành việc mua bán dâm.

Các đối tượng còn chụp ảnh người bán dâm đăng lên những diễn đàn trực tuyến để tìm khách. Mỗi lần môi giới thành công, Tuấn thu của khách vài triệu đồng, sau đó chia tiền cho người bán dâm và hưởng phần chênh lệch.

Vũ Anh Tuấn tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Mở rộng điều tra, công an xác định một số người trong đường dây có hành vi mua dâm người dưới 18 tuổi và hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can.

Trong đó, Vũ Anh Tuấn và Liêu Văn Đồng bị điều tra về các tội môi giới mại dâm, mua dâm người dưới 18 tuổi và hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Trịnh Hoàng Long cùng 4 bị can khác bị điều tra về các hành vi môi giới mại dâm, chứa mại dâm và mua dâm người dưới 18 tuổi.