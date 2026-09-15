Chiều 15/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang (Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hoàng Khang (SN 1997) và Trần Trí Thức (SN 1983, cùng ngụ khu phố Đường Bào Dương Tơ, đặc khu Phú Quốc) để điều tra về hành vi “Chứa mại dâm”.

Đồng thời, cơ quan công an xác minh, mở rộng điều tra đối với một số đối tượng liên quan.

Bị can Trần Trí Thức (trái) và Nguyễn Hoàng Khang. Ảnh: CACC

Công an xác định, ổ mại dâm này được ngụy trang dưới vỏ bọc cơ sở massage Bony 5 (khu phố Đường Bào Dương Tơ). Khang và Thức là những người trực tiếp tư vấn, thỏa thuận giá và điều phối việc mua bán dâm.

Cụ thể, khi khách đến cơ sở massage, hai người này tư vấn về dịch vụ, trong đó có việc thỏa thuận phục vụ khách "từ A-Z", trong đó gói mua bán dâm phải trả giá tiền cao. Sau khi khách đồng ý, Khang và Thức thu tiền, đưa khách lên phòng rồi điều nhân viên vào để thực hiện việc mua bán dâm.

Khuya 13 và rạng sáng 14/8, lực lượng Công an đặc khu Phú Quốc ập vào kiểm tra ổ mại dâm này.

Tại 3 phòng, công an phát hiện mỗi phòng có một cặp nam nữ (trong đó có du khách nước ngoài) đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Lực lượng chức năng lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đưa những người liên quan về trụ sở để đấu tranh.

Tại cơ quan công an, Thức và Khang khai nhận đứng ra tư vấn, ngã giá, điều động nhân viên mua bán dâm với khách.

Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục xác minh, mở rộng điều tra làm rõ vai trò của những người liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.