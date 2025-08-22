Điểm chuẩn như sau:

Đối với phương thức xét tuyển bằng kết quả thi tốt nghiệp, thí sinh phải có điểm trung bình 3 môn tối thiểu từ loại giỏi (8,3 điểm/môn) trở lên.

Cụ thể điểm chuẩn cao nhất là 28,08 điểm (ngành Kinh doanh quốc tế - Chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics quốc tế), điểm chuẩn trúng tuyển thấp nhất là 23,50 điểm (chương trình dạy và học bằng tiếng Anh, chuyên ngành Luật Dân sự).

Điểm trúng tuyển trung bình tính theo các lĩnh vực đào tạo Kinh tế - 25,61 điểm, Kinh doanh - 26,4 điểm, Luật - 25,04 điểm. Trong đó có 20 ngành/chương trình có điểm trúng tuyển tăng so với năm 2024.

Thủ khoa năm nay là thí sinh Trần Ngọc Minh Thanh, THPT Trần Văn Quan - TPHCM (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) trúng tuyển vào ngành Luật kinh tế (Chuyên ngành Luật Thương mại quốc tế) là thủ khoa phương thức 3 với 29 điểm ở tổ hợp A01 (chưa tính điểm ưu tiên khu vực, đối tượng).

Năm 2024, điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế - Luật dao động 24,39-27,44. Để trúng tuyển, thí sinh cần đạt điểm trung bình 3 môn từ loại giỏi trở lên (tối thiểu 8,13 điểm/môn).

Cụ thể, điểm chuẩn trúng tuyển thấp nhất là 24,39 đối với ngành Quản lý công. Ngành Thương mại điện tử có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất: 27,34 điểm. Ngoài ra, các ngành có điểm chuẩn trên 27 gồm Hệ thống thông tin quản lý (chương trình Co-operative Education, tuyển sinh từ năm 2024) với 27,25 điểm và Digital Marketing với 27,10 điểm. Các ngành khác dao động 25-26 điểm.

Ông Cù Xuân Tiến, Trưởng phòng Tuyển sinh và Công tác sinh viên, cho biết năm 2025 có hơn 8.800 thí sinh nộp chứng chỉ IELTS để được cộng điểm hoặc quy đổi thành điểm môn tiếng Anh khi xét tuyển. Số lượng này tăng gấp 3,7 lần so với năm ngoái. Tất cả các thí sinh đều đạt IELTS từ 5.0 trở lên, trong đó mức phổ biến nhất là 5.5-7.0. Ngoài ra, có khoảng 50 thí sinh dùng chứng chỉ tiếng Anh quốc tế khác. Những thí sinh này sẽ được cộng 0,5-1,5 điểm ở tất cả phương thức hoặc quy đổi thành 8-10 điểm môn Tiếng Anh khi đăng ký xét bằng kết quả thi tốt nghiệp THPT bằng tổ hợp có môn này.

