TAND TP Hà Nội dự kiến đưa bị cáo Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, nguyên Chủ tịch HĐQT - Giám đốc Công ty cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh) ra xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào ngày 11/8.

Theo cáo trạng, ngày 14/8/2017, bà Phạm Mỹ Hạnh thành lập Công ty Cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (Công ty Mỹ Hạnh) và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc doanh nghiệp.

Việc thành lập công ty nhằm mục đích sử dụng pháp nhân để kêu gọi, huy động vốn của các nhà đầu tư dưới hình thức ký 3 loại hợp đồng gồm: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, hợp đồng vay vốn và hợp đồng trồng cây sâm.

Để tạo hình ảnh nữ doanh nhân thành đạt, tạo dựng niềm tin với các nhà đầu tư, tại trụ sở công ty, bà Hạnh trưng bày hình ảnh ký kết hợp đồng với đại diện một số doanh nghiệp nước ngoài; đồng thời quảng bá doanh nghiệp có vốn điều lệ hàng nghìn tỷ đồng, hoạt động hiệu quả, được UBND TP Hà Nội tặng bằng khen…

Bà Phạm Mỹ Hạnh tại showroom sâm Ngọc Linh ở Hà Nội khi chưa bị khởi tố. Ảnh: MHG

Chiếm đoạt hơn 850 tỷ đồng của nhiều nhà đầu tư

Theo cáo buộc, tại thời điểm bắt đầu huy động tiền, công ty của bà Hạnh không có dự án trồng cây sâm Ngọc Linh, cũng chưa ký hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp nào thực hiện dự án trồng cây sâm Ngọc Linh.

Nhưng từ tháng 8/2020- 3/2023, bà Hạnh đưa ra thông tin gian dối, tổ chức nhiều hội thảo nhằm giới thiệu, quảng bá việc Công ty Mỹ Hạnh đang triển khai dự án trồng sâm Ngọc Linh tại các tỉnh Kon Tum (cũ) và Quảng Nam (cũ); đồng thời quảng bá đây là “thương hiệu quốc bảo Việt Nam” để phục vụ người dân trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài.

Bà Hạnh giới thiệu công ty làm ăn hiệu quả, lấy lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh để trả lãi cho nhà đầu tư; đồng thời kêu gọi góp vốn và cam kết trả lãi cao theo từng hợp đồng.

Mức lãi suất mà bà Hạnh đưa ra chênh lệch từ 2-4%/tháng, tương đương từ 24-48%/năm, tiền lãi suất sẽ được trả hàng tháng cho nhà đầu tư cho đến khi hết hạn hợp đồng.

Sau khi ký hợp đồng góp vốn và nhận tiền của các nhà đầu tư, Chủ tịch HĐQT Công ty Mỹ Hạnh dùng một phần tiền đã nhận để ký kết các hợp đồng mua bán, hợp đồng đầu tư với Công ty TNHH Win - Win, Công ty TNHH Sâm Sâm, Công ty CP Nông sản Trà My (được cấp phép trồng sâm Ngọc Linh), nhưng sau đó không thực hiện theo hợp đồng.

Bà Hạnh dùng thủ đoạn gian dối để khiến các nhà đầu tư tin rằng, Công ty Mỹ Hạnh có dự án thật, trong khi số tiền còn lại nữ doanh nhân dùng để trả "hoa hồng" cho trung gian giới thiệu, trả tiền gốc và lãi cho các nhà đầu tư và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Trong gần 3 năm, bà Hạnh đã ký 3.623 hợp đồng của 1.213 nhà đầu tư, thu tổng số tiền 1.279 tỷ đồng. Nữ doanh nhân này đã trả tiền gốc cho 814 nhà đầu tư là 441 tỷ đồng, trả tiền lãi cho 1.053 nhà đầu tư là 164 tỷ đồng, kèm theo tặng voucher trị giá 34 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, bà Phạm Mỹ Hạnh còn chiếm đoạt hơn 850 tỷ đồng của nhiều nhà đầu tư.

Trước đó, vào tháng 4/2015, Tòa án quân sự thủ đô Hà Nội đã tuyên phạt bà Hạnh mức án 48 tháng tù về tội Truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số của người khác. Sau đó, tại phiên tòa phúc thẩm, bà Hạnh được giảm còn 36 tháng tù treo.