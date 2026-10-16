Theo quết định của TAND TP Hà Nội, ngày 2/11 tới tòa sẽ mở phiên xử sơ thẩm Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức (Công ty Thiên Minh Đức) Chu Thị Thành và các đồng phạm.

Bà Chu Thị Thành cùng 22 người khác bị đưa ra xét xử về các tội Tham ô tài sản; In phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ nộp ngân sách nhà nước và Trốn thuế. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 4 ngày.

Trong đó, bị cáo Chu Thị Thành (SN 1960, Chủ tịch Hội đồng quản trị) bị đưa ra xét xử về tội Tham ô tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Có nhiều chủ doanh nghiệp bị đưa ra xét xử về tội Trốn thuế gồm: Nguyễn Văn Công (Giám đốc Công ty Hợp Mạnh), Mai Thị Kim (Giám đốc Công ty Hoàng Kim), Trương Đình Hải (Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân Tín Chi nhánh Hà Nội), Phạm Đức Tiệp (Giám đốc Công ty Ngân Tín Chi nhánh Hà Nội), Đỗ Thế Năng (Giám đốc Công ty BMT), Lê Mai Tú (Giám đốc Công ty Hải An Phát), Đào Đăng Khải (Phó Giám đốc Công ty Hải Lộc), Lê Văn Đồng (Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Hợp tác xã Bình Minh), Trần Quốc Lộc (Giám đốc Công ty Duy Ngọc).

Các bị can Chu Thị Thành, Lê Thanh An, Nguyễn Thị Bích Liên, Chu Đức Mạnh. Ảnh: Bộ Công an

Nữ đại gia xăng dầu làm ăn phi pháp

Theo cáo buộc, sau khi được cấp phép làm thương nhân đầu mối xăng dầu, Công ty Thiên Minh Đức dùng các tài khoản tại BIDV và Vietcombank để thực hiện việc trích lập, quản lý, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá (BOG) xăng dầu của công ty. Sau đó, Công ty Thiên Minh Đức gặp khó khăn trong việc kinh doanh bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Vì vậy, từ năm 2020- 2022, theo chỉ đạo của bà Chu Thị Thành, các bị cáo Nguyễn Thị Bích Liên (Kế toán Công ty Thiên Minh Đức), Lê Thanh An (cựu Phó Tổng Giám đốc Công ty Thiên Minh Đức), Nguyễn Thị Thanh Hải (nhân viên kế toán) giúp nữ chủ tịch Công ty Thiên Minh Đức chiếm đoạt từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu của công ty hơn 79 tỷ đồng.

Vẫn theo chỉ đạo của bà Thành, bị cáo Liên, An và Lê Thị Ngọc Lan (thủ quỹ Công ty Thiên Minh Đức) xuất khống 153 hóa đơn GTGT bán xăng dầu của Công ty Thiên Minh Đức để thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, các bị cáo Chu Đức Mạnh (cựu Trưởng phòng Kinh doanh của Công ty Thiên Minh Đức), Lê Khắc Duẩn (nhân viên kinh doanh Công ty Thiên Minh Đức), Dương Thị Thanh Hương (kế toán Công ty Thiên Minh Đức) đã bán xăng dầu tại kho Nghi Thiết không xuất hóa đơn, sau đó xuất khống 105 hóa đơn GTGT để cân đối số liệu tồn sổ sách và giúp bà Chu Thị Thành thu lợi bất chính hơn 6,2 tỷ đồng.

Các bị cáo Mai Anh Tuyên (Phó Tổng Giám đốc Công ty Thiên Minh Đức), Chu Việt Hùng (nhân viên), Nguyễn Trường Sơn (nhân viên), Phạm Thị Quỳnh Trang (nhân viên kế toán) bán xăng dầu tại kho Hoàng Huy không xuất hóa đơn, sau đó xuất khống 48 hóa đơn Giá trị gia tăng để cân đối số liệu tồn sổ sách và giúp Chu Thị Thành thu lợi bất chính 14,3 tỷ đồng.

Chu Đức Mạnh (Trưởng phòng Kinh doanh) và Mai Anh Tuyên biết rõ việc bán hàng không xuất hóa đơn và bán hóa đơn khống tại kho Nghi Thiết, kho Hoàng Huy để chiếm đoạt tiền từ Quỹ BOG của Công ty Thiên Minh Đức, nhưng Mạnh vẫn thực hiện hành vi giúp nữ đại gia xăng dầu và các đồng phạm khác chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng.

Tuyên còn thực hiện hành vi giúp bà Chu Thị Thành và các đồng phạm khác chiếm đoạt số tiền gần 50 tỷ đồng.

Được biết, bà Chu Thị Thành và các bị cáo khác chủ động nộp hơn 100 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ thiệt hại vụ án, phần liên quan Tập đoàn Thiên Minh Đức. Riêng bà Thành nộp hơn 99 tỷ đồng.