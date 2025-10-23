Chị K’Điệp là một gương mặt quen thuộc và được yêu mến tại thôn Thực Nghiệm, xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

Đây là địa bàn có 210 hộ với hơn 950 khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 75%. Với vai trò là Phó bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác Mặt trận và Bí thư chi đoàn thôn, chị K’Điệp đã tạo những dấu ấn sâu sắc trong cộng đồng.

Chị K’Điệp vận động người dân nuôi tằm

Từ cô bé nhút nhát đến người truyền lửa

Ngay từ khi còn nhỏ, K'Điệp đã tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện và bảo vệ môi trường, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong thôn, buôn. Chính những hoạt động này đã giúp cô bé người K'Ho nhút nhát trở thành một thanh niên giàu nhiệt huyết, được cộng đồng tin yêu và chính quyền ghi nhận. Tháng 3/2020, chị vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Là một đảng viên gương mẫu đồng thời là một con chiên kính Chúa, yêu nước, chị K’Điệp luôn tìm cách dung hòa và lan tỏa lối sống "tốt đời, đẹp đạo". Với sự năng động, am hiểu tâm lý đồng bào, chị đã tìm ra những phương pháp hiệu quả để truyền đạt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến người dân một cách hấp dẫn, dễ hiểu.

Khi đã tin yêu người cán bộ, bà con trong thôn sẵn lòng đóng góp công sức xây dựng đường làng, lối xóm xanh, sạch, đẹp, góp phần vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại cơ sở.

Sinh ra và lớn lên ở vùng sâu, vùng xa, chị K'Điệp thấu hiểu sự thiệt thòi của những đứa trẻ không có điều kiện đến trường hoặc gặp khó khăn do chưa thông thạo tiếng phổ thông. Do vậy, dù chưa từng qua trường lớp sư phạm, nhưng từ năm 2020 đến nay, chị đã tự nguyện mở lớp dạy chữ, bồi dưỡng Toán và Tiếng Việt cho khoảng 500 lượt thiếu nhi dân tộc thiểu số trong mỗi dịp hè. Chị cũng thường xuyên dạy miễn phí cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 có hoàn cảnh khó khăn.

Chị K’Điệp và các em nhỏ thôn Thực Nghiệm

Khi phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai, chị K'Điệp tiếp tục là người tiên phong, “đi từng ngõ, đến từng nhà, hướng dẫn từng người”. Chị tận dụng các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook để kết nối cộng đồng, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, cập nhật thông tin về an ninh trật tự, phòng chống dịch bệnh, đồng thời kịp thời đấu tranh với các thông tin sai sự thật.

Chị tâm niệm: “Công cuộc chuyển đổi số sẽ góp phần đưa Mặt trận đến gần dân, sát dân, kịp thời lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân”.

Với hơn 15 năm làm công tác y tế thôn bản và nhiều vai trò khác nhau trong các tổ chức đoàn thể, chị K'Điệp đã tạo ra một mạng lưới kết nối cộng đồng vô cùng hiệu quả.

Những nỗ lực không ngừng nghỉ của chị đã được các cấp ghi nhận. Chị từng được Tỉnh đoàn Lâm Đồng tặng danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” giai đoạn 2022-2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tặng bằng khen “Hội viên xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2024. UBND xã Nam Ban Lâm Hà cũng vừa trao tặng chị giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Chị K’Điệp là một điển hình tiêu biểu cho lớp đảng viên trẻ người dân tộc thiểu số, trở thành cầu nối vững chắc giúp xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vững mạnh.