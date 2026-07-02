Cụ bà 96 tuổi bị viện dưỡng lão có phí 310 triệu/tháng đe doạ đuổi vì tiệc tùng nhiều. Ảnh: Instagram

Cụ bà Lillian Droniak (96 tuổi) nổi tiếng với biệt danh "Grandma Droniak" trên mạng xã hội, với 15 triệu người theo dõi trên nền tảng TikTok.

Bà đang sống tại một viện dưỡng lão ở Mỹ, không tiết lộ tên vì lý do an toàn. Vào ngày 11/6, bà chia sẻ trên mạng xã hội về việc viện dưỡng lão gửi cảnh báo và dọa đuổi vì thường xuyên tổ chức những buổi tiệc muộn. Đoạn video nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt xem.

"Tôi sắp bị đuổi khỏi viện dưỡng lão. Họ gửi cho tôi lá thư này và nói rằng nếu tôi không ngừng tổ chức tiệc thì sẽ phải rời đi", bà chia sẻ.

Trong thư cảnh báo, ban quản lý viện dưỡng lão cho biết đã nhận được nhiều phản ánh về tiếng ồn phát ra từ phòng bà Droniak. Camera an ninh ghi lại cho thấy nhiều người rời khỏi phòng của bà vào khoảng 1h sáng.

Nếu tình trạng tiếp diễn, bà có thể bị hạn chế khách đến thăm, hạn chế sử dụng các khu vực sinh hoạt chung và thậm chí bị xem xét lại tư cách cư trú. Tại viện dưỡng lão, cư dân không được phục vụ đồ uống có cồn vì lý do an toàn.

Tuy nhiên, bà Droniak tỏ ra không hề lo lắng, khẳng định mình có quyền tận hưởng cuộc sống theo cách mong muốn.

"Tôi có thể làm điều mình thích. Tôi trả 12.000 USD mỗi tháng (hơn 310 triệu đồng) để sống ở đây. Nếu muốn thì tôi vẫn sẽ mở tiệc", bà nói.

Nữ influencer 96 tuổi tiết lộ bạn bè bà vẫn sẽ tiếp tục đến phòng để uống rượu và trò chuyện vào buổi tối.

"Đó không hẳn là một bữa tiệc, nhưng bọn tôi cũng khá ồn ào. Tôi không thể cưỡng lại được. Tôi thích tiệc tùng. Viện dưỡng lão không thể ngăn tôi tận hưởng chương cuối của cuộc đời", bà chia sẻ.

Hiện tại, đại diện của bà xác nhận sự việc "thực sự đã xảy ra" nhưng đã được giải quyết. Theo người đại diện, viện dưỡng lão đã đồng ý để bà Droniak tiếp khách trong phòng đến khuya, với điều kiện bà không được phục vụ đồ uống có cồn cho các cư dân khác, theo People.

Bà Lillian Droniak bắt đầu nổi tiếng trên mạng xã hội từ năm 2019 nhờ những video hài hước về cuộc sống tuổi già. Bà chuyển đến sống tại viện dưỡng lão từ giữa năm 2024 sau khi bị ngã và gãy chân.

Suốt 2 năm qua, Droniak thường xuyên đăng tải những câu chuyện về cuộc sống tại viện dưỡng lão, từ các buổi tụ tập với bạn bè, chuyện tình cảm cho đến những tình huống hài hước trong sinh hoạt hằng ngày.

Tháng 3/2026, bà tổ chức sinh nhật lần thứ 96 ngay tại đây và tiếp tục thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Với phong cách vui vẻ, hài hước và tinh thần sống tích cực, những chia sẻ của bà về cuộc sống tuổi già thường xuyên thu hút người xem, đồng thời truyền cảm hứng cho nhiều người về việc tận hưởng cuộc sống ở bất kỳ độ tuổi nào.