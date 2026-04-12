Ngày 12/4, China Times đưa tin Chiêm Tử Tình gặp sự cố trong ngày sinh nhật khi không may bị ngã, dẫn đến chấn thương vùng đầu.

Nữ diễn viên cho biết vết thương khá dài và phải khâu 5 mũi. Cô cũng đăng tải hình ảnh cho thấy vết thương chiếm phần lớn vùng da đầu, buộc phải cắt bỏ nhiều tóc xung quanh, khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng.

Sau tai nạn, Chiêm Tử Tình thừa nhận những điều từng xem là nhỏ nhặt trở nên đáng trân trọng hơn, đồng thời bắt đầu suy ngẫm về cách sống và ý nghĩa cuộc đời. “Trước đây tôi luôn mong thời gian trôi nhanh hơn nhưng giờ nhận ra mỗi ngày trôi qua cũng giống như một sự đếm ngược”, cô chia sẻ.

Bên cạnh đó, tai nạn cũng gây ra không ít bất tiện trong sinh hoạt. Do vết thương chưa lành, nữ nghệ sĩ phải kiêng gội đầu trong 17 ngày. Dù vậy, cô vẫn đón sinh nhật bên bạn bè và giữ tinh thần lạc quan.

Bài đăng nhanh chóng nhận được nhiều lời chúc từ khán giả. Nhiều người bày tỏ sự lo lắng và gửi lời động viên, mong cô sớm hồi phục.

Chiêm Tử Tình sinh năm 1988, hoạt động trong vai trò ca sĩ, diễn viên và MC. Cô được biết đến khi là thành viên nhóm nhạc nữ Hey Girl. Với hình ảnh trẻ trung, năng động, cô nhanh chóng xây dựng lượng người hâm mộ đông đảo tại Trung Quốc và nhiều quốc gia châu Á.

Sau khi nhóm ngừng hoạt động, cô phát triển sự nghiệp cá nhân, tham gia nhiều chương trình truyền hình với vai trò MC, đồng thời góp mặt trong các dự án phim ảnh và giải trí.

Chiêm Tử Tình đóng phim ngắn: