Ngày 6/4, Univision đưa tin Tori Spelling cùng 4 người con và 3 người khác phải nhập viện sau một vụ tai nạn giao thông xảy ra tại miền Nam bang California, Mỹ.

Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Riverside, vụ va chạm xảy ra vào khoảng 17h45' ngày 2/4 tại thành phố Temecula. Khi lực lượng chức năng có mặt, 2 phương tiện đều bị hư hỏng nặng sau cú đâm trực diện.

Báo cáo cho biết nữ diễn viên đang điều khiển xe thì bị một phương tiện khác tông trúng. Nguyên nhân ban đầu được xác định do tài xế còn lại chạy quá tốc độ và vượt đèn đỏ.

Chiếc xe bị hư hỏng nặng sau cú đâm trực diện. Ảnh: TMZ

Tại hiện trường, tất cả những người liên quan được kiểm tra y tế sơ bộ. Dù không có trường hợp tử vong, lực lượng cứu hộ vẫn điều động 3 xe cứu thương để đưa các nạn nhân, trong đó có Tori Spelling và 7 người khác, đến bệnh viện gần nhất.

Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân chủ yếu bị thương nhẹ như trầy xước, bầm tím và chấn động nhẹ. Một đoạn video do truyền thông đăng tải cho thấy nữ diễn viên vẫn giữ bình tĩnh, trao đổi với cảnh sát ngay sau vụ việc.

Tori Spelling là mẹ của 5 người con gồm Liam (19 tuổi), Stella (17 tuổi), Hattie (14 tuổi), Finn (13 tuổi) và Beau (9 tuổi). Trong vụ việc lần này, 4 trong số các con của cô có mặt trên xe vào thời điểm xảy ra tai nạn.

Đây không phải lần đầu nữ diễn viên gặp sự cố giao thông. Năm 2011, cô từng gặp tai nạn khi chở 2 con đến trường và cho biết bị paparazzi bám theo, dẫn đến mất kiểm soát tay lái.

Sinh năm 1973 tại Los Angeles, Tori Spelling là con gái của nhà sản xuất truyền hình Aaron Spelling. Cô được biết đến rộng rãi qua vai Donna Martin trong loạt phim Beverly Hills 90210, một tác phẩm gắn liền với khán giả thập niên 1990.

Sau thành công này, nữ diễn viên tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực truyền hình, tham gia nhiều dự án phim ảnh, chương trình thực tế và xuất bản sách.

