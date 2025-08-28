Được chuyển thể từ bộ truyện thiếu nhi ăn khách trên New York Times của tác giả Aaron Blabey, Băng đảng quái kiệt 2 của DreamWorks Animation ra rạp ngày 29/8 này đánh dấu sự trở lại của dàn diễn viên lồng tiếng xuất sắc, đứng đầu là chủ nhân tượng vàng Oscar Sam Rockwell trong vai Anh Sói, diễn viên từng nhận đề cử SAG Marc Maron trong vai Anh Rắn, diễn viên từng nhận đề cử SAG Craig Robinson trong vai Anh Cá mập - bậc thầy hoá trang, chủ nhân giải thưởng Grammy Anthony Ramos trong vai Anh Cá hổ và chủ nhân giải thưởng Emmy - Awkwafina trong vai Cô Nhện Tarantula hacker tài năng.

Awkwafina tên thật là Nora Lum, có bố là người Mỹ gốc Hoa, mẹ là người Mỹ gốc Hàn.

Ngoài ra, phim còn có sự góp giọng của bộ ba diễn viên hài trong vai các thành viên bất hảo của băng đảng Gái Hư: diễn viên được đề cử Oscar Danielle Brooks trong vai nữ thủ lĩnh Báo tuyết cực kỳ thông minh Kitty Kat, diễn viên từng nhận đề cử Oscar Maria Bakalova trong vai Cô kỹ sư Lợn rừng tài năng Pigtail và nghệ sĩ hài danh tiếng từng nhận đề cử Emmy Natasha Lyoone trong vai Doom, cô quạ đanh đá với biệt tài lừa đảo. Dưới đây là cuộc phỏng vấn Awkwafina - nữ diễn viên gốc Á làm nên lịch sử với giải Quả cầu vàng danh giá 2023 tham gia lồng tiếng trong phim Băng đảng quái kiệt 2.

- Chị nhìn nhận nhân vật của mình như thế nào?

Nhện Tarantula là thiên tài công nghệ của cả nhóm. Cô ấy nhỏ nhắn, luôn đeo tai nghe và là một hacker cừ khôi, chuyên giúp Băng đảng quái kiệt đột nhập vào hệ thống an ninh và những công việc tương tự. Cô ấy cũng là người cuối cùng gia nhập nhóm nên theo một cách nào đó, Nhện vẫn còn là 1 tân binh. Thêm nữa, cô ấy là cô gái duy nhất trong nhóm – điều đó khiến cô phải “xử lý” nhiều thứ hơn các thành viên khác. Ý tôi là phụ nữ với nhau sẽ hiểu được điều này thôi!

Awkwafina tại sự kiện ra mắt phim "Băng đảng quái kiệt 2".

- Chị có háo hức khi được trở lại với vai diễn này trong phần 2?

Có chứ! Tôi rất vui khi biết sẽ có phần tiếp theo. Những phim như thế này thường mất nhiều thời gian để hoàn thành nên tôi có cảm giác như đang gắn bó với một gia đình vậy. Kể từ phần đầu đến giờ cũng đã khá lâu nên khi quay lại phòng thu, tôi cảm giác giống như được trở về nơi mình đã gắn bó, nơi mình thật sự nhớ mong.

Dàn cast lần này vẫn cực “chất” nên tôi rất hào hứng khi được làm việc cùng họ một lần nữa trong Băng đảng quái kiệt 2. Cảm giác như tái ngộ đại gia đình vậy. Mà điều tuyệt nhất là năng lượng giữa mọi người càng bùng nổ hơn khi chúng tôi được thu âm trực tiếp trong cùng một phòng, điều mà trong hoạt hình không phải lúc nào cũng làm được. Đó thật sự là một trải nghiệm quá vui!

- Trải nghiệm làm việc lại cùng bộ đôi đạo diễn Pierre Perifel và JP Sans ra sao?

Họ tuyệt vời lắm! Đạo diễn Pierre có niềm đam mê điên rồ với câu chuyện này. Anh ấy luôn muốn mọi thứ phải chỉn chu từ diễn viên cho tới từng câu thoại. Cách Pierre tiếp cận nhân vật cũng có một nét rất trẻ thơ, đầy hứng khởi. Làm việc với anh ấy rất vui và có thêm đồng đạo diễn JP Sans trong phòng thu thì càng tuyệt hơn. Tôi rất thích được thu âm cùng họ, một trải nghiệm vô cùng đáng nhớ với tôi.

"Băng đảng quái kiệt 2" có chi phí sản xuất 80 triệu USD sẽ ra rạp Việt cuối tuần này.

- Chị sẽ dùng 3 từ nào để miêu tả "Băng đảng quái kiệt 2"?

Láu cá, nghịch ngợm và siêu vui.

- Phần này có quy mô hoành tráng hơn hẳn phần 1?

Chắc chắn rồi! Các phân cảnh được làm cực kỳ tinh xảo và chi tiết, có thể nói là phức tạp nhất mà tôi từng thấy trong hoạt hình. Mức độ đầu tư thật sự gây bất ngờ. Băng đảng quái kiệt 2 có khả năng “xuyên thể loại”, kết hợp nhiều phong cách trong cùng một bộ phim hoạt hình. Điều đó tạo nên một trải nghiệm mà tôi không nghĩ là có thể tồn tại trước đây và điều đó quá tuyệt!

- "Băng đảng quái kiệt 2" sẽ là một bộ phim mà cả gia đình đều có thể thưởng thức?

Đó thực sự là một bộ phim hoạt hình mà cả người lớn lẫn trẻ em đều có thể liên hệ và yêu thích. Phim có phần nhìn đã mắt và nội dung chất khỏi bàn. Và đặc biệt là nó cực kỳ vui! Tôi thậm chí có thể tưởng tượng Băng đảng quái kiệt 2 được chuyển thể thành phim người đóng với dàn cast cực khủng. Ngoài ra, phim mang một sự tinh tế, sắc sảo và sang trọng trong mọi chi tiết. Bộ phim này khác biệt hoàn toàn so với phần lớn phim hoạt hình hiện nay.

Tôi chỉ muốn kéo cả gia đình, cả hội bạn, thậm chí mấy đứa ngại ra khỏi nhà, lôi hết đến rạp xem Băng đảng quái kiệt 2. Tôi sẽ mua bắp rang, bim bim và nước ngọt… rồi chỉ việc ngồi đó, cười sảng khoái và tận hưởng bộ phim.