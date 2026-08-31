Trong thời lượng 150 phút của bản phim Hộ linh tráng sĩ đầu tiên vừa ra rạp, Tiêu Thố xuất hiện với tổng thời lượng 5 phút cùng nhiều cảnh hài hước tương tác với diễn viên Tuấn Trần. Trong dàn diễn viên tên tuổi của phim, Tiêu Thố là gương mặt mới.

Tiêu Thố và nữ chính Thiên Tú.

Tham gia dự án phim lịch sử cổ trang có kinh phí lên đến 100 tỷ đồng cùng dàn diễn viên nổi tiếng gây áp lực với bạn ra sao? Trước câu hỏi này của VietNamNet, nữ diễn viên sinh năm 1999 chia sẻ: "Lúc đầu tôi rất áp lực vì không biết mình có làm được không. Lần đầu được tham gia một phim với kinh phí lớn và mọi khâu chuyên nghiệp nên khi lên set quay tôi áp lực về việc làm cách nào bắt nhịp nhanh nhất với mọi người trong thời gian ngắn. Tuy nhiên vì làm việc với ê-kíp dễ thương nên áp lực của tôi cũng vơi đi".

Về các cảnh quay với Tuấn Trần, nam diễn viên từng tham gia nhiều dự án phim ăn khách, Tiêu Thố không bị khớp vì đàn anh dễ thương. Cô và Tuấn Trần chủ động trao đổi và sáng tạo nên câu thoại nên trên phim trường cả hai cười không ngớt. Tuy nhiên cô cho biết nhiều câu thoại đã bị cắt khỏi bản phim ra rạp. Làm việc cùng ê-kíp gồm nhiều nghệ sĩ nổi tiếng ban đầu khiến cô khá rụt rè nên Tiêu Thố chỉ dám chào hỏi. Tuy nhiên sau đó ê-kíp chủ động bắt chuyện nên cô thấy được rút ngắn khoảng cách với mọi người.

Tiêu Thố sinh năm 1999, từng góp mặt trong các phim: Hoa hồng giấy, Thế hệ kỳ tích. Cô cho biết không qua casting mà được đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình mời thẳng vào dự án. Tiêu Thố nhận lời đóng phần vì hâm mộ Johnny Trí Nguyễn.

Nữ diễn viên sinh năm 1999.

Với một gương mặt mới trên màn ảnh rộng, áp lực lớn nhất với Tiêu Thố không chỉ nằm ở việc ghi nhớ lời thoại hay hoàn thành cảnh quay. Cô phải học cách kiểm soát biểu cảm, tiết chế động tác và đặc biệt là hiểu được tâm lý nhân vật trong từng tình huống. "Điện ảnh khác so với những gì tôi từng làm trước đây. Có những cảnh tưởng như đơn giản nhưng khi bước vào set quay mới nhận ra để diễn cho tự nhiên không hề dễ", Tiêu Thố chia sẻ.

Để hoàn thành vai diễn, nữ diễn viên dành nhiều thời gian làm quen với nhân vật và quan sát cách làm việc của ê-kíp. Những góp ý trực tiếp từ đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình giúp Tiêu Thố từng bước tìm được cách thể hiện phù hợp thay vì cố gắng diễn theo cảm tính.

Điều đáng nhớ với Tiêu Thố không chỉ là việc được xuất hiện trên màn ảnh rộng mà còn là quá trình cô phải tự vượt qua những giới hạn của bản thân. Từ những bỡ ngỡ ban đầu, cô dần thích nghi với nhịp làm việc của đoàn phim, từ việc chuẩn bị tâm lý trước mỗi cảnh quay đến cách giữ cảm xúc xuyên suốt một phân đoạn.

Đặc biệt, việc được làm việc cùng những nghệ sĩ giàu kinh nghiệm như NSND Tự Long, Johnny Trí Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Tuấn Trần... mang đến cho Tiêu Thố một 'lớp học' đặc biệt. Không chỉ học qua lời hướng dẫn, Tiêu Thố còn quan sát cách các diễn viên xử lý cảnh quay, cách họ giữ tâm lý nhân vật, lắng nghe bạn diễn và ứng biến trước những tình huống phát sinh. Với một người mới bước vào điện ảnh, những trải nghiệm trực tiếp ấy có giá trị không kém bất kỳ bài học lý thuyết nào. Sự hỗ trợ từ các đồng nghiệp, tiền bối cũng giúp Tiêu Thố giảm bớt áp lực.

Tiêu Thố đóng "Hộ linh tráng sĩ" vì Johnny Trí Nguyễn:

Ảnh, clip: NVCC

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